Trudeau et Couillard à Gatineau pour rencontrer les sinistrés

Les premiers ministres du Canada et du Québec, Justin Trudeau et Philippe Couillard, doivent se rendre, aujourd'hui, à Gatineau pour rencontrer les sinistrés de l’Outaouais et survoler la région afin de constater les dégâts.

De nombreux résidents ne sont pas satisfaits de la réaction des paliers de gouvernement à faire appel à l’armée. Selon eux, l’aide militaire est arrivée trop tard.

Les sinistrés sont nombreux à songer à intenter un recours collectif contre les autorités.

Ils estiment qu'ils n'auraient pas agi assez rapidement pour prévenir le pire.

Retour à la vie normale

Signe que la vie reprend peu à peu son cours, le Cégep de l’Outaouais et l’Université du Québec en Outaouais (UQO) ont rouvert leur campus respectif à Gatineau, mercredi.

Les employés des gouvernements provincial et fédéral dont les bureaux avaient été fermés ces deux derniers jours ont également repris le travail.

Les autorités ont également précisé que 4141 résidences et 554 routes sont inondées par la crue printanière historique, qui touche 173 villes et municipalités.