«Un 32 août sur terre» une seconde fois à Cannes

«Un 32 août sur terre», le long-métrage de Denis Villeneuve sorti en 1998 et restauré par Éléphant: mémoire du cinéma québécois, s’envolera vers Cannes pour une seconde fois, a-t-on appris jeudi.

Initialement présenté dans le segment Un certain regard en 1998, il sera cette fois projeté le 27 mai dans la section Cannes Classics du prestigieux festival, qui amorce sa 70e édition mercredi prochain.

Le film, dans lequel Pascale Bussières et Alexis Martin se partagent la vedette, a été tourné il y a 20 ans, bien avant la suite très attendue «Blade Runner 2049» le 6 octobre prochain.

«Je suis sincèrement touché par cette invitation de Thierry Frémaux, que je reçois comme une marque d’affection de Cannes envers mon premier film. Je remercie aussi Éléphant d'avoir restauré Un 32 août sur terre, tourné [...] dans le Mile End de Montréal et à Salt Lake City, et de lui permettre d'être présenté une deuxième fois sur la Croisette», a fait savoir le réalisateur québécois dans un communiqué.

Après «Les ordres» en 2015 et «Léolo» en 2014, œuvres respectives des regrettés Michel Brault et Jean-Claude Lauzon, c’est la troisième fois qu’un film restauré par Éléphant, une initiative philanthropique de Québécor, prend l’affiche de Cannes Classics.