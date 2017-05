Une famille adopte sept frères et sœurs

Une famille de la Géorgie a adopté cette semaine sept frères et sœurs qui viennent de passer trois ans dans des familles d’accueil.

Josh et Jessaka Clark ont décidé d’accueillir la fratrie, faisant ainsi passer leur famille de trois personnes à 10.

«Nous nous sommes dit que nous avions l’opportunité d’offrir une belle vie à ces sept enfants. Et ce qui importait le plus pour nous, c’était qu’ils restent tous ensemble», a expliqué M. Clark à CNN.

«Quand j’ai rencontré mon conjoint, il m’a dit qu’il voulait 10 enfants et qu’il voulait en adopter plusieurs. On y est», a ajouté sa femme.

Cette dernière n’a eu aucune difficulté à envisager d’agrandir sa famille de la sorte, car ses parents accueillaient des enfants lorsqu’elle était petite.

«Nous étions une famille d’accueil pour les enfants qui en avaient besoin. J’ai donc toujours vécu dans une maison où se trouvait une bonne dizaine de jeunes», a-t-elle dit.

Selon le couple, l’adaptation se passe très bien. La seule difficulté réside dans le fait que les enfants ont des âges bien différents.

«Le plus jeune a trois ans, la plus âgée 14. Je ne savais pas trop comment me débrouiller avec une adolescente. Mais tout se passe bien», a fait savoir Jessaka Clark.

«Les gens doivent prendre conscience qu’il y a des centaines d’enfants sans famille dans nos communautés. Et il faut s’occuper d’eux. Si vous vous dites que vous êtes capables de les élever, faites-le.»