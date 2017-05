Une solution québécoise pour remplacer les sacs de sable

Dans le but de protéger les résidences des inondations, une entreprise de Victoriaville propose une digue portable pour remplacer les sacs de sable.

«L'eau entre à l'intérieur, passe par-dessus les lestages, et c'est vraiment la pression de l'eau qui fait gonfler la barrière», explique Daniel Déry, président de MegaSecur.

Chez MegaSecur, les employés sont en pleine production de ces barrières, un produit qui serait fort utile. Une barrière d'une cinquantaine de pieds équivaut à environ de 700 sacs de sable.

Une quantité appréciable qui aurait pu limiter les dégâts dans certaines zones où les municipalités sont en pleine crise.

«Les municipalités n'ont pas de budget, soutient M. Déry. Elles se retournent et vont voir la Sécurité civile. La Sécurité civile, eux, disent que ce n’est pas leur mandat.»

Si certaines «water gates» ont été fabriquées d'urgence pour des villes du Québec, la presque totalité de ce que l'on retrouve dans leur entrepôt est destinée au marché européen.

«C'est certain qu'il y a des maisons où il n'y aura rien à faire, affirme le président. Elles sont vraiment à côté, dans la rivière. On ne peut pas toujours aider. On aurait limité de beaucoup, à mon sens, de peut-être 80%.»

L'entreprise victoriavilloise produit entre 1000 et 1500 barrières qui permettent de contrer inondations et déversements. Près de la moitié de la production est destinée à la France et à l'Angleterre.

L'armée américaine lui a aussi conféré son sceau de performance.

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1 800 418-1111.