VIA Rail en pleine croissance

Un nombre de voyageurs accru a fait grimper les revenus de 8,9 % chez VIA Rail pour l’année 2016, ce qui a contribué à réduire le financement fourni par le gouvernement fédéral.

Le transporteur ferroviaire national a rapporté, mercredi, des revenus de 324, 3 millions $ pour l’année 2016, en hausse de 8,9 % par rapport à 2015.

Les charges totales, incluant les contributions pour les avantages sociaux du personnel, ont augmenté pour atteindre 591,8 millions $, l’année dernière elles se chiffraient à 577,8 millions $.

La perte d’exploitation avant le financement du gouvernement fédéral a diminué de 6,4 % pour se chiffrer à 353,8 millions $.

Le gouvernement fédéral a versé une somme de 267,5 millions $ à titre de financement d’exploitation, et de 86,3 millions $ à titre de financement en capital. Au total, le financement d’Ottawa a diminué de 24,1 millions $.

«La fin de 2016 a marqué notre 11e trimestre consécutif de croissance sur le plan des revenus et notre 4e trimestre consécutif de croissance sur le plan de l'achalandage», a indiqué Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction de VIA Rail.

Le nombre de voyageurs-milles est passé de 822 millions à 858 millions, soit une hausse de 4,3 %.

Pour faire croître l'achalandage, VIA Rail a augmenté la capacité de plusieurs trains du corridor Québec-Windsor. À la fin de l'année, la compagnie montréalaise avait augmenté sa capacité de 8,3 % comparativement à 2015.

La ponctualité des trains s’est également améliorée, atteignant 73 % en 2016, par rapport à 71 % en 2015. VIA Rail explique cette amélioration en raison de la réduction du nombre de trains de marchandises et du temps clément des deux premiers trimestres.

Via Rail en bref

494 départs par semaine

12500 kilomètres de voies ferrées

Flotte: 426 voitures et 73 locomotives