Wall Street finit en légère baisse au terme d'une séance contrastée

Wall Street a légèrement baissé jeudi à l'issue d'une séance marquée par des performances contrastées de différents secteurs, entre déprime de la distribution et avancée de l'énergie: le Dow Jones a cédé 0,11% et le Nasdaq 0,22%.

Selon les résultats définitifs, l'indice vedette Dow Jones Industrial Average a perdu 23,69 points à 20 919,42 points et le Nasdaq, à dominante technologique, 13,18 points à 6115,96 points. L'indice élargi S&P 500 a reculé de 5,19 points, soit 0,22%, à 2394,44 points.

À Toronto, l’indice S&P TSX n’a pas profité de la remontée du pétrole, reculant de 82,66 points pour terminer la journée à 15 550,55.

«Plus que toute autre chose, ce qui a pesé sur la Bourse, c'étaient les résultats de Macy's, avec des ventes et des bénéfices bien inférieurs aux attentes», a mis en avant Bill Lynch, de Hinsdale Associates. «Ils ont affecté tout le secteur de la distribution».

Les grands magasins Macy's, dont le chiffre d'affaires et le bénéfice net ont baissé au dernier trimestre sur fond de concurrence du commerce en ligne, ont perdu 17,01% à 24,35 dollars et entraîné à la baisse l'ensemble du secteur, y compris leur concurrent Kohl's qui a publié des chiffres contrastés et a cédé 7,84% à 37,16 dollars.

D'un autre côté, «le marché du pétrole a monté pour la seconde séance consécutive, ce qui a un peu aidé la Bourse», a nuancé Peter Cardillo, économiste en chef de First Standard Financial.

Plus généralement, M. Cardillo estimait que Wall Street avait pâti de «prises de bénéfices» à un moment où elle reste proche de records et où les observateurs soulignent son faible niveau de volatilité.

Dans ce contexte, les marchés n'ont guère réagi aux indicateurs du jour: les inscriptions hebdomadaires au chômage ont reculé de façon inattendue et les prix à la production ont rebondi plus que prévu en avril.

Même si la majorité des économistes et la Réserve fédérale (Fed) jugent nécessaire une reprise durable de l'inflation, M. Lynch estimait que les investisseurs commençaient peut-être à «s'effrayer» de cette accélération.