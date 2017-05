Xavier Dolan dévoile des photos du tournage de son film

Après quasiment un an de tournage, Xavier Dolan vient de dévoiler plusieurs photos de «The Death and Life of John F. Donovan», son tout premier film tourné en anglais.

C’est sur Instagram que Xavier Dolan a décidé de lever le voile sur son prochain film, sur lequel il travaille depuis presque un an. Il s’agira du 7e long-métrage du réalisateur québécois, mais son tout premier tourné en anglais.

Et pour l’occasion, le réalisateur s’est offert une distribution impressionnante de célébrités: canadiennes avec Jacob Tremblay, anglaises avec Kit Harington (vu dans «Game of Thrones») mais aussi américaines avec Natalie Portman, Jessica Chastain, Bella Thorne, Susan Sarandon ou encore Kathy Bates.

Des vedettes que l’on peut voir en pleine action ou pendant les coulisses du tournage, grâce à des photos de Shayne Laverdière.

Une publication partagée par xavierdolan (@xavierdolan) le 11 Mai 2017 à 13h18 PDT

«The Death and Life of John F. Donovan» raconte comment, après la mort d’une vedette américaine (joué par Kit Harington), un jeune acteur se souvient de la correspondance qu’ils ont entretenue et d’à quel point cela a bouleversé leurs vies respectives.

Aucune date de sortie n’a pour l’instant été annoncée, mais le film pourrait sortir à l’occasion d’un festival cet automne.