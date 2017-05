1,3 million de camionnettes Ram rappelées à travers le monde

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) annonce le rappel de 1,3 million de camionnettes Ram à travers le monde afin de corriger un problème de logiciel qui pourrait expliquer un accident survenu aux États-Unis qui a fait un mort et deux blessés.

Le rappel concerne un peu plus d’un million de véhicules écoulés aux États-Unis, 216 000 au Canada et 43 000 autres vendus au Mexique et ailleurs dans le monde.

Il s’agit des modèles Ram 1500 et 2500 des années 2013 à 2016 et du Ram 3500 de 2014 à 2016.

Il n’y a pour le moment aucune trace de ce rappel sur le site de Transports Canada, mais le site web américain du fabricant y fait mention.

Le logiciel en cause pourrait désactiver le déploiement des sacs gonflables et empêcher l’activation des ceintures de sécurité si le véhicule se retourne à la suite d’un impact important au châssis. Le rappel vise à reprogrammer le logiciel en question.

Les propriétaires concernés vont recevoir un avis par la poste pour leur indiquer la marche à suivre. Les réparations vont commencer à être réalisées à la fin du mois de juin.