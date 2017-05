Aldo Bensadoun fait un don de 25 millions $ à McGill

L’Université McGill a annoncé vendredi un don de 25 millions $ d’Aldo Bensadoun, fondateur du détaillant de chaussures Aldo, pour une école de formation en gestion du commerce au détail.

Versé par la Fondation de la famille du fondateur, ce don permettra de créer l’École Bensadoun de gestion du commerce au détail, appelée à être «un centre névralgique situé au cœur de Montréal destiné aux étudiants, aux professeurs-chercheurs et aux professionnels qui veulent réinventer l’avenir d’un secteur marqué par de profonds changements», peut-on lire dans un communiqué.

«Tout au long de son extraordinaire carrière, M. Bensadoun a fait progresser le Québec, tant sur le plan de la prospérité économique que du bien-être social, a affirmé la professeure Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l’Université McGill. Il incarne les qualités des étudiants et des anciens élèves de l’Université McGill : un esprit curieux, un dévouement résolu à l’atteinte de ses objectifs et l’ambition de faire évoluer la communauté.»

L’établissement d’enseignement supérieur doit ouvrir à l’automne 2018. Il aura pour mission d’être une source d’information et de référence en gestion commerciale et d’attirer les meilleurs étudiants, professeurs, et partenaires de cette industrie.

«Avec l’évolution du comportement des consommateurs, le succès des détaillants sera largement tributaire de l’intégration de disciplines connectées comme l’analyse des mégadonnées, l’intelligence artificielle et les neurosciences. C’est justement cela que nous allons offrir à nos étudiants», a indiqué Aldo Bensadoun.

Le Groupe ALDO a fêté son 40e anniversaire en 2012.