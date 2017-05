D’autres façons de donner aux sinistrés

Faire un don à la Croix-Rouge n’est pas la seule façon d’aider les sinistrés des inondations, plus particulièrement dans la région de Montréal. Les gens qui le veulent peuvent également faire des dons matériels, de la nourriture non périssable, mais également envoyer aux sinistrés quelques mots d’encouragement.

Dons matériels

Pour les dons matériels, il est possible d’offrir des meubles, des électroménagers, des vêtements neufs ou en bon état, des chaussures neuves ou en bon état, des produits hygiéniques, articles ménagers, jouets, et même des livres.

Toutefois, les matelas, tout article taché, déchiré, abimé ou brisé, les électroménagers de plus de 20 ans, les appareils électroniques, les tapis, les articles pour bébé, (siège d’auto, berceau et poussette), les barbecue et bombonne de propane, ou la peinture ne sont pas acceptés.

L'Armée du Salut et la Société Saint-Vincent de Paul qui amassent les dons pour les sinistrés.

Pour joindre L’Armée du Salut au (514) 935-7427.

La Société de Saint-Vincent de Paul au (514) 526-5937.

Tous les dons qui ne seront pas réclamés par les sinistrés seront redistribués auprès de la population montréalaise dans le besoin.

Dons alimentaires

L’organisme Moisson Montréal est responsable d’amasser des dons alimentaires pour les gens dans le besoin, et ce à longueur d’année.

Il fera également une collecte spéciale pour les sinistrés des inondations à son entrepôt situé à Ville Saint-Laurent.

Un conteneur est installé au 6880, chemin de la Côte-de-Liesse. Les denrées non périssables pourront être recueillies à toute heure de la journée à et endroit.

Pour plus d’information, vous pouvez contacter Moisson Montréal au (514) 344-4494, poste 247.

Moisson Montréal peut également faire la collecte de denrées provenant de groupes ou d’entreprises (1000 kilos de denrées minimum).

Mots d’encouragement

Des cartes et des mots d’encouragement peuvent également être envoyés aux personnes touchées par les inondations.

Les messages peuvent être déposés à L’Armée du Salut ou à la Saint-Vincent de Paul.

Les dons monétaires sont amassés par la Croix-Rouge.

Pour donner : www.croixrouge.ca ou 1 (800) 418-1111.