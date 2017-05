Entre espoir et inquiétude

Alors que le niveau d'eau continue de diminuer dans le bassin versant de la rivière des Outaouais, la situation demeure préoccupante pour les autorités en Mauricie et dans la région du lac Saint-Pierre en raison des précipitations attendues en fin de semaine. Il faudra attendre jusqu’à la fin mai pour que la situation revienne à la normale au Québec.

Malgré l’amorce d'une lente décrue, plusieurs municipalités de Lanaudière et des Laurentides attendent une augmentation du niveau de l'eau d'une dizaine de centimètres. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les résidents du secteur qui s’attendaient plutôt à une augmentation de 30 à 40 centimètres.

Neuf municipalités de Lanaudière ont déclaré l'état d'urgence alors que la situation pourrait s'envenimer jusqu'à lundi.

En attendant, à Saint-Barthélemy, la montée Saint-Laurent qui devait être fermée, jeudi en soirée, est finalement restée ouverte, puisque la hausse du niveau de l'eau était beaucoup moins importante que prévu.

Bilan

Selon le dernier bilan dressé jeudi soir par Urgence Québec, 4485 résidences et 552 routes ont été touchées par la crue des eaux. 3641 personnes ont été évacuées dans 187 villes et municipalités. On dénombre également 126 glissements de terrain sur le territoire québécois.

Près de 2200 soldats des Forces armées canadiennes ont été déployés dans les régions inondées.

Le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a annoncé, jeudi, que le programme d’indemnisation était déjà en vigueur. Plus de 700 réclamations ont été effectuées et plus de 800 000 $ ont déjà été versés à des sinistrés.

La collecte de fonds de la Croix-Rouge porte ses fruits puisque 2,4 millions $ ont déjà été amassés par l’organisme.