Google, Pharmaprix et Canadian Tire, les plus admirées du public

Google, Shoppers Drug Mart/Pharmaprix et Canadian Tire sont les entreprises les plus admirées au Canada cette année.

De leur côté, le fabricant de ketchup Heinz et la firme de téléphones intelligents Samsung ont glissé dans le classement par rapport à l'an dernier.

C’est ce qui ressort de la 20e Étude sur la réputation des entreprises réalisée par le Cabinet de relations publiques National et la firme de recherche et de stratégie marketing Léger.

C’est la 5e année de suite que Google occupe la tête du classement.

Les entreprises qui complètent les dix premières positions sont Tim Hortons, Dollarama, Staples/Bureau en gros, Sony, Kellogg, Campbell et Home Depot.

Heinz est passé du second rang en 2016 à la 23e position cette année. La firme a retenu l’attention des Canadiens avec les fermetures d’usines et les licenciements annoncés.

Quant à Samsung, la compagnie est passée du 7e rang à la 24e position en un an. Les auteurs de l’étude expliquent cette chute par les problèmes qu'ont connus ses téléphones intelligents, qui surchauffaient et s'enflammaient.

L’étude met en lumière à quel point les entreprises sont scrutées à la loupe de nos jours.

«Les entreprises doivent pouvoir faire face à l'analyse des journalistes, des clients (...) et d'un nombre toujours croissant d'actionnaires, dans un environnement de médias sociaux où les gens sont toujours allumés et prêts à intervenir jour et nuit, fait remarquer Kim West, associée et chef de la direction client au bureau de National à Toronto.

La palme du retour de l’année revient à Volkswagen qui a remonté de plus de 100 positions au classement cette année pour avoir réagi correctement au scandale de tricherie aux tests de normes antipollution de ses moteurs diesel.

L’étude portait cette année sur 234 entreprises qui sont présentes dans toutes les régions du Canada.