Un jeune apprenti pilote d’avion tente de reprendre une vie normale après avoir subi de très graves blessures lorsqu’il a été heurté à plusieurs reprises par l’hélice d’un appareil, il y a un an et demi.

«Ç'a commencé directement dans mon visage, a raconté Samuel Vincent-Couillard en entrevue avec Denis Lévesque. Donc ensuite, ça a avancé. J'ai essayé d'arrêter l'hélice avec ma main, mais il paraît que ça n’a pas bien bien marché, donc... Ç'a été ma tête.»

Il dit avoir eu un moment de distraction lors d’un changement de pilotage. «Je ne l’ai pas vue, a-t-il expliqué. En fait, on ne l’entend pas, on ne la voit pas non plus. On fait juste le sentir. C'est la seule chose qu'on voit.»

À la suite de cet accident, survenu en septembre 2015 à l’aéroport de Québec, Samuel a perdu une main et des dents, en plus d’avoir subi un traumatisme crânien et une hémorragie interne dans le cerveau. Il a également été lacéré au visage et aux cuisses. Les médecins ont bien tenté de sauver sa main, mais les interventions très complexes sont demeurées vaines.

«Ils ont passé environ 12-13 heures de chirurgie, la journée de l'accident à l'hôpital, à essayer de reconnecter les doigts, a relaté sa copine, Jessica Pouliot. Ils ont fait venir un chirurgien de Montréal pour aller à Québec pour vraiment essayer de tout récupérer en même temps, de faire la chirurgie pour le visage, le cerveau et tout.»

Le travail de réadaptation a été ardu, puisque Samuel a dû réapprendre à parler. Il a également dû apprendre à vivre sans sa main, mais aussi, sans voir de son œil droit ni entendre de son oreille gauche.

«C'est sûr que je dirais qu'au début, c'était vraiment difficile, surtout avec ses parents, s’est souvenue Jessica. On essayait de comprendre ce qu'il voulait nous dire. On était les trois à essayer de comprendre. Maintenant, c'est beaucoup plus facile, comme vous le voyez. Il s'exprime, c'est incroyable. Même pour nous, qu'il soit rendu aujourd'hui capable de s'exprimer comme ça, devant vous, c'est incroyable.»

Pendant son hospitalisation, son père a reçu par la poste le permis commercial de pilote qu’il devait avoir. Toutefois, pour le moment, il ne peut s’en servir, mais il rêve un jour de reprendre les commandes d’un avion.

«On est en processus de voir s'il serait capable de repiloter juste pour le plaisir, a indiqué sa copine. Mais c'est sûr que comme travail, c'est un deuil que Samuel a dû faire depuis son accident.»

Aujourd’hui, Samuel aimerait se procurer une main myoélectrique, qui lui permettrait de l’aider dans sa vie de tous les jours.

«Cette main-là, c'est un peu comme un gant que tu enfiles, précise Jessica. Donc, ça complète, c'est comme quatre doigts que ça lui fournirait à lui. Ça lui permettrait vraiment d'avoir comme une main, une deuxième main, si on veut, pour remplacer la main qu'il a perdue.»

Comme cette prothèse qui coûte environ 100 000 $ n’est pas couverte par la Régie de l’assurance maladie du Québec, il a lancé une campagne de sociofinancement. Jusqu’à maintenant, plus de 24 000 $ ont été amassés.

Sa main myoélectrique lui permettrait également de reprendre le travail au sein de la compagnie de drone qu’il a démarrée avec sa compagne.

«Ça fait 2-3 mois que c'est parti et je vous dirais qu'on a beaucoup de demandes, affirme Jessica. C'est sûr qu'il y a beaucoup de lois qui viennent un peu nous rendre les choses plus difficiles, mais on est prêts à rester dans la légalité et vouloir foncer quand même.»