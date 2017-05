Des réponses originales aux demandes de sextos

Le Service de police de la Ville de Gatineau (SPVG) a lancé la campagne de sensibilisation #GardeÇaPourToi, une campagne originale pour parler directement aux jeunes des dangers des sextos (échange de photos osées).

«C’est les policiers éducateurs dans les écoles qui sont venus nous voir avec leurs préoccupations, voyant qu’il y avait de plus en plus de cas reliés au sextage dans les écoles secondaires», explique Isabelle Plante de la police de Gatineau.

Le programme vise la prévention pour éviter la victimisation reliée au sextage, mais aussi pour prévenir les accusations criminelles chez les jeunes. Le SPVG a consulté les jeunes tout au long de l’élaboration de la campagne.

«La commission jeunesse à Gatineau nous a permis d’avoir des groupes focus avec les jeunes. Ils nous ont dit : on aurait besoin de photos pour répondre, car quand on a des demandes de sextage, on ne sait pas quoi répondre, on ne veut pas être bête, on est mal. Donc, on s’est servi de l’humour dans notre campagne pour leur fournir une banque de photo pour répondre à une demande de sextage», raconte Isabelle Plante.

L’avocate André-Anne Tremblay et Isabelle Plante font aussi une tournée dans les écoles auprès des jeunes de secondaire 1 qui sont à l’âge minimal pour être judiciarisé au Québec et au Canada (12 ans).

«On essaie de créer un canal de communication avec eux. Au début, on leur pose des questions pour savoir leur connaissance, où ils en sont et souvent on se rend compte qu’ils sont très au fait», indique André-Anne Tremblay, avocate.

Les garçons et les filles sont rencontrés séparément.

«Ça crée une atmosphère très différente. Souvent chez les garçons, on va voir qu’ils savent c’est quoi et ils sont capables d’échanger avec nous. Chez les filles, certaines vont déjà s’en être fait demander, d’autres vont déjà avoir été dans cette situation-là ou avoir été témoins de la situation», raconte l’avocate.

En faisant ou partageant des sextos, les jeunes s’exposent à des accusations de possession, production ou distribution de pornographie juvénile.

«On leur explique qu’ils pourraient venir à la cour pour ça. Souvent, plusieurs d’entre eux ne sont même pas au courant qu’ils sont incriminables, donc que le Code criminel s’applique à eux», explique Me Tremblay.

Les deux intervenantes sensibilisent aussi les jeunes aux impacts d’un partage de photo.

«Une photo une fois qu’elle est partie dans le monde virtuel, elle n’est plus récupérable, elle n’est plus effaçable, ça ne leur appartient plus», conclut Isabelle Plante, criminologue au SPVG.