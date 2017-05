Inondations: Desjardins veut participer à l’effort

Le Mouvement Desjardins compte s’engager à long terme pour les sinistrés touchés par les inondations, en soulageant financièrement ses membres et en organisant notamment plusieurs opérations de corvée.

«On ne peut rester indifférent face à l'épreuve que plusieurs vivent en ce moment», a indiqué le président et chef de la direction du Mouvement, Guy Cormier.

En plus de l’argent amassé pour la Croix-Rouge canadienne, Desjardins compte libérer des employés à temps plein qui prêteront main-forte à l'organisme pendant un mois, en plus de fournir une expertise en ressources humaines. Des solutions pour soulager financièrement et accompagner les membres touchés, comme un prêt d’urgence ou un report de paiement sur le financement hypothécaire, sont aussi proposées.

«Nous nous engageons à soutenir les gens et à organiser plusieurs opérations de corvée avec l'aide de bénévoles dans les régions ciblées par les interventions de la Croix-Rouge au cours des prochaines semaines», a ajouté le grand patron.