Intimidé à l’école, un garçon de huit ans s’enlève la vie

Un petit garçon de huit ans s’est enlevé la vie en janvier dernier deux jours après avoir été sévèrement battu par des camarades de classe.

Des images de la bagarre qui a eu lieu dans les toilettes de l’école ont été rendues publiques cette semaine par la police et le procureur en charge du dossier.

On y voit le petit Gabriel Taye être mis dans un coin et battu à coups de poings et de coups de pieds dans un coin de la salle de bain.

La caméra de surveillance montre ensuite une image fixe où seuls les pieds du petit garçon sont visibles.

Quelques minutes plus tard, des adultes lui viennent en aide avant de prévenir sa mère qu’il s’est seulement évanoui.

Deux jours plus tard, Gabriel s’est pendu à son lit superposé avec une cravate.

Sa mère se bat maintenant pour que l’intimidation dont son fils était victime soit reconnue.

«J’ai l’impression que tout n’a pas été fait pour empêcher cela, que le problème est "pelleté sous le tapis" par la direction», a expliqué la mère de Gabreil, Cornelia Reynolds, à la chaine de télévision WLWT.

Un sentiment partagé par beaucoup de parents des enfants qui fréquentent cette école primaire de Cincinnati en Ohio.

«Cela arrive à plusieurs de nos enfants. Ils se font intimider et cela doit cesser», a ajouté une mère de famille.

Selon l’avocat de la famille, la vidéo est une preuve de l’intimidation dont le petit garçon était victime.

Cependant, malgré la publication de la vidéo de surveillance, la direction de l’école refuse toujours de reconnaître la maltraitance de Gabriel par ses camarades.