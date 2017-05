«Je me suis fait vider deux chargeurs de 10 mm sur le corps»

La vie de Dannick Lessard a bien failli s’arrêter il y a près de cinq ans.

«C’est un miracle que je sois encore là aujourd’hui, en train de vous parler», raconte l'ancien joueur de la Ligue nord-américaine de hockey à l’émission de Denis Lévesque, à LCN.

Dans la nuit du 27 au 28 octobre 2012, alors qu'il était portier au bar Le Garage à Mirabel, l’homme maintenant âgé de 38 ans est atteint de neuf balles.

Son présumé agresseur, Ryan Wolfson (photo ci-dessous), devait subir son procès en septembre prochain pour tentative de meurtre – il aurait été aussi jugé pour le meurtre de Pierre-Paul Fortier.

Mais le 21 avril dernier, coup de théâtre au palais de justice de Montréal: l’accusé, qui purge déjà une peine de prison à vie pour un meurtre commis à l’automne 2012, voit son procès annulé en raison des délais judiciaires.

Wolfson est alors devenu le deuxième Québécois accusé de meurtre à bénéficier du fameux arrêt Jordan de la Cour suprême, qui fixe à 30 mois les délais pour ce genre de crime.

«Je suis une victime laissée à elle-même, témoigne-t-il. Le seul droit que j’ai, c’est de tourner la page, alors que je pensais recommencer à vivre en 2020, à la fin des procédures.» Mais un espoir subsiste: la semaine dernière, la Couronne a demandé à la Cour d’appel d’intervenir pour casser l’arrêt des procédures.

Dannick Lessard décrit en détail l’enfer inimaginable qu’il a vécu lors de cette nuit presque fatidique d’octobre 2012, lorsque Ryan Wolfson s’est avancé vers lui et l’a mis en joue.

«Les trois premières balles ont sectionné mon bras, qui ne tenait que par la peau, relate-t-il. J’étais encore conscient, c’était comme dans un film. Par réflexe, j’ai sauté sur mon agresseur et il est parti à courir. Il a lancé 14 à 18 projectiles en ma direction et m’a atteint neuf fois.»

La scène s’est déroulée à l’extérieur, près de l’entrée du bar. Alors qu’il tente de réintégrer le bar pour se mettre à l’abri, il a reçu deux autres balles dans le dos. «J’ai eu plusieurs blessures physiques et psychologiques, j’ai encore des opérations cinq ans après les faits», dit-il.

«Je le revis tous les jours»

«Encore aujourd’hui, c’est très difficile même d’en parler. Je le revis tous les jours de ma vie, que ce soit quand je me lève, quand j’ai mal au bras, une épaule, une jambe, mal à la tête, énumère-t-il. Ça me ramène toujours à la fameuse soirée de mon agression, qui est la cause de mes douleurs.»

M. Lessard a pu revoir la séquence des événements, qui avait été filmée par une caméra de surveillance. «J’avais l’impression que je courais aussi vite que Ben Johnson, mais finalement, en revoyant les images, je ne courais pas si vite que ça!»

Il se considère chanceux d’être encore en vie et se rappelle avoir été «conscient, de l’avoir vécu du début à la fin». À l’arrivée des services d’urgence, malgré la douleur qu’il ressent alors «dans tout le corps», il s’est dirigé par lui-même vers l’ambulance qui attendait devant la porte de l’établissement.

Tel un «Georges Laraque»

Il faut dire que Dannick Lessard est un homme fort. Pendant une douzaine d’années, il a joué au hockey dans une ligue semi-professionnelle où, sa carrure imposante aidant, il a tenu le rôle ingrat de «redresseur de torts».

D’ailleurs, au moment de l’attaque, quand les premiers projectiles l’ont atteint, il a réagi comme lorsqu’il revêtait son équipement de hockeyeur. «Mon réflexe a été de foncer vers mon agresseur. Sur la glace, je n’aimais pas tourner en rond au tour de l’autre batailleur. C’était en ligne droite et je faisais ce que j’avais à faire comme "enforcer", je faisais un Georges Laraque de moi-même», se souvient-il en affichant un large sourire.

Dans le coma

Il raconte à Denis Lévesque comment il a vécu les heures douloureuses qui ont suivi l’attaque. «À l’hôpital, c’était comme dans un film. Ils m’ont endormi, puis je suis resté dans le coma pendant près d’une semaine et demie. Un soir, j’avais peut-être 10 ou 12% des chances de survivre, alors mes amis et ma famille sont venus à mon chevet. Je suis quand même passé à travers tout ça.»

Ça n’a toutefois pas été facile. Environ huit mois après sa première opération, il a dû de nouveau être opéré pour qu’on lui retire une balle «coincée à travers mes côtes».

Un enquêteur l’a appelé deux jours après sa sortie du coma pour lui annoncer que son agresseur présumé avait été arrêté.

L’ex-hockeyeur ne connaissait pas celui-ci. Les enquêteurs ont déterminé qu’il s’agissait d’une commande du crime organisé. Celui qui aurait fomenté le tout, Benjamin Hudon-Barbeau, est toujours en attente de son procès. Des accusations ont été déposées contre lui en 2015.

M. Lessard s’est rendu en cour, au dernier procès subi par Wolfson, afin de se familiariser avec les procédures et, surtout, pour «être à l’aise quand le fameux procès était pour arriver».

«Deux chargeurs de 10 mm sur le corps»

L’avocate de son présumé agresseur a alors demandé au juge qu’on l’expulse de la salle, car, explique M. Lessard, «j’étais comme un agresseur pour son client et il avait droit à un procès juste et équitable. Ça m’a assommé, je suis tombé en bas de ma chaise. Je me suis dit: lui a le droit d’être mon agresseur et moi, en tant que victime, je veux assister à la cour, j’ai le droit de le regarder. Peut-être que j’étais intimidant, mais je me suis tout de même fait vider deux chargeurs de 10 mm sur le corps.»

Il souffre encore au quotidien des séquelles du choc post-traumatique qu’il a subi. «C’est l’anxiété, le stress, l’angoisse. Par exemple, en véhicule, je vais regarder souvent dans mes miroirs pour voir si je suis suivi. Au restaurant, je suis toujours assis dos au mur, je n’aime pas m’asseoir dos au monde parce que je ne sais pas ce qui peut m’arriver. Tout me ramène à mon agression. C’est pour cela que d’être capable de mettre la boucle dans le dossier et de passer à autre chose en tant que victime, c’est sûr que c’est un "must".»

Sur le coup, quand l’arrêt Jordan a été prononcé, M. Lessard a réagi froidement, à la manière d’un «philosophe». «Je me suis dit: il est en prison pour les 25 prochaines années et même s’il avait été accusé dans mon dossier de tentative de meurtre, il n’aurait pas fait plus de temps. Il avait déjà la prison à vie.»

Mais Dannick Lessard veut trouver une façon de tourner la page, d’être en paix avec lui-même. Il a donc décidé d’écrire une lettre qu’il a envoyée notamment aux premiers ministres Trudeau et Couillard. De même qu’à Pierre-Hugues Boisvenu, le sénateur engagé dans la cause des droits des victimes.

«Une triple victime»

«Ce que je déplore dans le dossier, c’est que je suis toujours une victime. Je me sens comme une triple victime - de l’agression elle-même, du fait que le présumé assaillant n’aurait pas dû être en liberté au moment du crime et, enfin, de cet arrêt Jordan qui a fait avorter le procès. Je m’en suis sorti, mais j’espère que mon histoire pourra au moins aider à faire changer les choses.»

M. Lessard a entamé des procédures contre le gouvernement: «Je ne peux pas vraiment en parler, ça suit son cours», précise-t-il. Mais surtout, il devra continuer à recevoir de nombreux traitements pour les années à venir. «L’important pour moi, maintenant, est de me consacrer à ma santé».