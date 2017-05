La Couronne ne fera pas appel contre «l'ange Daniel»

La Couronne ne portera pas en appel la cause de Michel Mercier, «l’ange Daniel», récemment libéré d’accusations d'agression sexuelle en raison de délais déraisonnables, en lien avec l'arrêt Jordan de la Cour suprême, a-t-on appris vendredi.

La cause a avorté après un délai exceptionnel de six ans et demi de procédures. Le procureur de la Couronne en chef du district judiciaire de Québec, Me Sabin Ouellet, a cependant précisé qu'il s'agit d'un cas d'exception. Il affirme avoir pris les grands moyens pour éviter que d'autres accusés s'en tirent trop facilement.

Michel Mercier, un homme de 56 ans Saint-Raymond, se serait fait passer pour «un ange» dans le but d’abuser sexuellement d’une jeune adolescente de son entourage.

L’accusé, avec l’aide d’une femme – qui a par ailleurs plaidé coupable et écopé d’une peine de 42 mois de détention –, aurait fait croire à la jeune fille qu’en réalité, il n’était pas Michel Mercier, mais bien «l’ange Daniel» et qu’il pouvait «régler ses problèmes».

Naïve et timide, la jeune adolescente avait dit, en cours de procès, s’être laissé berner sur une longue période et n’avoir réussi à se soustraire à l’ange maudit qu’à l’âge de 18 ans.

Le DPCP agit

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) de Québec a adopté des pratiques qui ont permis de réduire de beaucoup les délais. Depuis un an, les accusés se voient proposer une offre de règlement rapide en échange d'un plaidoyer de culpabilité, et ce, dès la première comparution.

Les plaidoyers de culpabilité sont ainsi passés de 30% à 56% pendant cette période.

Me Sabin Ouellet précise que ces offres de règlement rapide ne sont pas des cadeaux pour les accusés, mais représentent tout de même des peines moins sévères que lorsqu'un tribunal condamne un accusé.

Dans le district de Québec, seulement 7% des causes se rendent à procès. Et dans 80% de ces cas, l'accusé est reconnu coupable au terme de son procès.

- Avec les informations de Kathleen Frenette et de Martin Everell