Le ministère russe de l'Intérieur se dit frappé par une cyberattaque

Le ministère russe de l'Intérieur a indiqué vendredi soir que ses ordinateurs avaient été la cible d'une «attaque virale», alors que des informations concordantes faisaient état d'une cyberattaque contre des dizaines de pays.

Une porte-parole du ministère, Irina Volk, a déclaré aux agences de presse russes que le virus s'attaquait aux PC tournant sous système d'exploitation Windows.

«Le virus a été localisé. Les opérations techniques sont en cours pour le détruire et relancer les programmes antivirus», a-t-elle assuré.

Mme Volk a précisé qu'environ un millier d'ordinateurs, moins d'un pour cent du parc, avait été affecté, selon Interfax.

Selon, une source anonyme citée par cette agence, l'attaque n'a pas permis de piratage de données.

Le communiqué du ministère a été publié alors que des informations sur des cyberattaques se multipliaient dans le monde entier, notamment en Grande-Bretagne où le système public de santé (NHS) a été visé.

Mais la première ministre Theresa May a déclaré en début de soirée sur la chaîne SkyNews que «cela ne vise pas le NHS, c'est une attaque internationale et plusieurs pays et organisations ont été touchés».

Un opérateur de télécommunication russe, MegaFon, a également dit avoir été victime d'une attaque qui l'a contraint à interrompre le travail de certains de ses centres d'appel.