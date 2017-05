Le Musée de la civilisation se prépare à accueillir «Hergé à Québec»

Le Musée de la civilisation s’active pour accueillir une de ses plus prestigieuses expositions. Actuellement, on prépare la salle qui va recevoir l'exposition «Hergé à Québec» à compter du 21 juin prochain.

C'est la première exposition qui va bénéficier de la nouvelle entente entre le gouvernement provincial et la ville de Québec sur le financement des musées nationaux. Ainsi, la ville de Québec a versé 1 million $ au Musée de la civilisation pour l'aider à obtenir l’exposition.

«Depuis plusieurs années, on nous demandait de financer les plus grandes expositions qui attirent beaucoup de monde, mais qui coûtent aussi très cher à obtenir. Alors, on a discuté avec le ministère de la Culture et on a décidé d'ajouter un million par année, moitié ville, moitié ministère de la Culture pour aider les musées», a expliqué Julie Lemieux, vice-présidente du comité exécutif à la ville de Québec.

L'argent n'est pas automatiquement remis aux musées. Pour l’obtenir, ils doivent soumettre leur projet à un jury: «C'est un jury apolitique, des spécialistes du domaine qui se sont penchés sur les candidatures et sur le projet en question du Musée de la civilisation. Ils ont jugé qu'il y avait vraiment une belle cause à défendre avec les retombées économiques sur la région», a précisé Mme Lemieux.

Retombées majeures

La ville de Québec a donc décidé de miser sur cette exposition, car on croit qu'elle aura le même genre de retombées que l'exposition «Le Louvre à Québec» présentée en 2008 et qui a produit 15 millions $ en dépenses touristiques dans la région.

Au Musée de la civilisation, on refuse de dévoiler combien coûte l'exposition, mais la subvention de la Ville ne couvre pas 50 % de la facture et, dans le cas de Hergé, ce qui coûte cher ce sont les droits d'auteur.

«Les grandes expositions coûtent cher parce qu'il y a des droits, parce qu'il y a des oeuvres à déplacer, parce qu'il y a des équipes qui viennent avec ces expositions-là et parce qu'il y a une campagne de promotion à faire. Alors, tous ces coûts font en sorte que ça hausse les budgets par rapport à une exposition traditionnelle», a expliqué Stéphane Laroche, directeur général du Musée de la civilisation, dont l'objectif est d'attirer 250 000 visiteurs grâce à cette exposition.

L'office du tourisme est d'ailleurs convaincu que le créateur de Tintin va attirer son lot de visiteurs européens.

Une proportion de 10 % du tourisme à Québec vient de France. «Sachant que 70 % des visiteurs du Musée de la civilisation sont des touristes, avec cette exposition, on va aller chercher beaucoup de monde de l'extérieur», a dit André Roy, président de l'Office du tourisme de Québec.

Le Musée de la civilisation ne sera visiblement pas le seul à profiter de nouveau programme. L'entente a commencé il y a 2 ans et c'est la première fois que la Ville investit dans une exposition. Il reste donc un autre million dans les coffres. Le Musée national des beaux-arts du Québec a déjà déposé un projet qui pour l'instant n'a pas reçu l'aval du jury.