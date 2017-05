Le pape acclamé par la foule à son arrivée à Fatima

Le pape François a été acclamé vendredi par une foule immense de pèlerins à son arrivée en hélicoptère dans la ville-sanctuaire de Fatima au centre du Portugal, où la Vierge Marie serait apparue il y a cent ans.

L'appareil de l'armée de l'air portugaise a survolé pendant de longues minutes à basse altitude le sanctuaire où étaient réunis des centaines de milliers de fidèles euphoriques avant d'atterrir à 17H46 (16H46 GMT) au stade municipal.

Sous les vivats des fidèles qui agitaient drapeaux et mouchoirs blancs, le pontife argentin, debout et souriant dans sa «papamobile», a parcouru les quelque 5 km jusqu'au sanctuaire entre deux haies de pèlerins.

Auparavant, il avait fait une petite halte à la chapelle de la base militaire de Monte Real pour y prier. Sur son trajet effectué en voiturette, il s'est plusieurs fois écarté du protocole en s'arrêtant pour embrasser enfants ou personnes âgées venus le saluer.

Au pied de la basilique de Notre-Dame de Fatima, le pontife argentin devait ensuite se recueillir à la Chapelle des apparitions, érigée à l'endroit même où, selon des croyances populaires catholiques, la Vierge est apparue le 13 mai 1917 à trois petits bergers.

Près d'un million de pèlerins étaient attendus à Fatima lors du temps fort de cette visite pontificale: la messe de samedi matin, au cours de laquelle il canonisera deux des bergers.

Cent ans jour pour jour après leur première vision, Francisco Marto et sa soeur Jacinta, qui étaient alors âgés de 9 et 7 ans, deviendront ainsi les plus jeunes saints de l'Église catholique qui ne soient pas morts en martyrs.

La cérémonie de canonisation présidée par François aura lieu tout juste 17 ans après leur béatification par Jean Paul II.

Après Paul VI en 1967, Jean Paul II en 1982, 1991 et 2000, et Benoît XVI en 2010, le pape François est le quatrième pape à se rendre en pèlerinage à Fatima.