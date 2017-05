Les pompiers de Granby font preuve de générosité envers les sinistrés

Les pompiers de la Ville de Granby ont amassé plus de 6000 $ pour les sinistrés des inondations au Québec en l’espace de quelques heures vendredi.

«Quand j'ai vécu le verglas, j'avais une mercerie pour hommes. J'étais là-dedans et c'était vraiment le fun que les gens donnent un coup de main. Alors je trouve ça important qu'on aide les gens qui en ont besoin», a expliqué le pompier Hart McQuiny.

Assistée par les pompiers, la Croix-Rouge a fait appel à la générosité des citoyens.

«C'est toujours important de pouvoir donner au prochain et de pouvoir s'impliquer dans la société et donner la chance aux autres. Alors on donne un petit coup de main!», a dit un citoyen de Granby interrogé par TVA Nouvelles.

«Il y a de grands besoins. On est bien chanceux nous autres», a dit une autre citoyenne.

Les dons amassés via le fonds de secours serviront à répondre aux besoins en hébergement et en alimentation des personnes les plus durement touchées par les inondations.

«Depuis le temps que ça dure, les gens sont fatigués. Il y a vraiment de la détresse qui s'installe très profond. Les besoins sont très très grands», a soutenu Lucille Whissell, porte-parole de la Croix-Rouge Haute-Yamaska.

De plus, les pompiers comptent envoyer de l'équipement et de la main-d'œuvre dès cette fin de semaine pour aider dans les secteurs inondés.

«On a contacté ces gens-là pour offrir nos équipements et nos employés pour permettre un peu de répit à ceux qui sont au travail depuis des jours et des jours», a expliqué le chef de la division des opérations du Service contre les incendies de Granby, Simon Boutin.

Il ne s’agit pas d’un premier exemple de générosité et de solidarité pour les citoyens de Granby. Lors de la tragédie de Lac-Mégantic, une collecte de fonds de la Croix-Rouge organisée à Granby avait permis d’amasser 50 000$ en quatre heures.