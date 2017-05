Les revenus de Vision New Look en hausse

Le chiffre d’affaires du Groupe Vision New Look a atteint un record au premier trimestre. La compagnie tire profit des acquisitions réalisées ces derniers mois.

L’entreprise montréalaise a déclaré jeudi, après la fermeture des marchés, des revenus de 51 millions $ pour la période de trois mois qui s’est terminée le 1e avril dernier. Une hausse de 14,5 % par rapport à l’an dernier.

Ces augmentations sont essentiellement dues à l’acquisition de six nouveaux magasins au cours du trimestre, à Toronto, à Vancouver et au Nouveau-Brunswick. Vision New Look possède désormais un réseau de 227 succursales.

En revanche, le bénéfice attribuable aux actionnaires a diminué de 30,2 % comparativement à 2016 pour atteindre 1,3 million $ ou 0,09 $ par action. Cette diminution s’explique notamment par la hausse des frais connexes aux acquisitions et la rémunération à base d’actions.

«L'année démarre sur une note positive. Nous avons eu une forte augmentation du chiffre d'affaires, des ventes des magasins comparables, du BAIIA ajusté et des flux de trésorerie», a indiqué Antoine Amiel, président de Vision New Look.

La croissance par acquisition va se poursuivre pour rester «fidèle à notre mission d’expansion à travers le pays», a souligné M. Amiel.

Pour l’exercice 2016, l’entreprise qui exploite les bannières Lunetterie New Look, Vogue Optical et Greiche & Scaff avait affiché un chiffre d'affaires de 198,5 millions $.