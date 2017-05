Les travaux de transformation de la bibliothèque d'Arvida progressent

Il ne reste plus grand chose actuellement de la bibliothèque municipale d'Arvida, à Saguenay.

Le maire Jean Tremblay a fait visiter le chantier vendredi pour montrer l'évolution des travaux.

Le chantier de la bibliothèque d'Arvida progresse bien. L'ouverture est prévue pour décembre 2017. #Saguenay pic.twitter.com/iEG7ON2ioA — Jean Tremblay (@jeantremblay12) 12 mai 2017

Les ouvriers ont terminé le désamiantage de l’édifice, ils sont maintenant en mode reconstruction.

La bibliothèque comme telle sera située au rez-de-chaussée. Le sous-sol servira à l'entreposage entreposer des livres et ne sera pas accessible au public. À l’étage supérieur, des locaux seront aménagés, comme une salle de conférence.

Le maire tenait absolument à ce que le cachet d’origine du bâtiment soit respecté. On conservera notamment les cheminées en cuivre, qui seront cependant refaites. La Ville a même été en mesure de récupérer une vieille relique qui sera exposée dans la bibliothèque: «Alcan avait une grosse horloge et elle avait un mécanisme pour que les employés puissent "puncher", marquer leurs heures. C'est aux tous débuts d'Alcan. On a récupéré cette horloge, on est en train de la faire réparer. On va la placer comme objet de valeur dans la bibliothèque», a affirmé Jean Tremblay.

Ce bâtiment a été construit dans les années 50, ce qui explique l’ampleur des travaux à réaliser. La facture du chantier est estimée à 5,1 millions $, et tout indique qu'elle sera respectée. Si aucun imprévu ne survient, la bibliothèque ouvrira ses portes le 27 octobre prochain.