L'identité des victimes du drame familial révélée

La police de Québec a confirmé vendredi l'identité des deux personnes retrouvées sans vie jeudi. Il s'agit de Joceline Lamothe, 54 ans, et de son fils Mikhael Ryan, 32 ans.

Tout indique que le fils aurait tué sa mère sans sa maison du 705 de la rue Sainte-Madeleine, dans le quartier Saint-Jean-Baptiste, avant de s'enlever la vie en sautant du neuvième étage de l'Hôtel Classique, sur le boulevard Laurier.

La femme a eu la gorge tranchée. Elle avait confié à des voisins qu'elle vivait une relation difficile avec son fils pour des histoires de drogue et de comportement. Mikhael Ryan avait des antécédents de vol et de bris de conditions qui dataient de 2010.

Joceline Lamothe était à l'emploi du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles et occupait de hautes fonctions. Elle devait prendre sa retraite dans une semaine et était appréciée de tous. C'est avec beaucoup de tristesse que ses collègues de travail ont appris son décès, a rapporté TVA Nouvelles, vendredi.

La police qui se fait avare de commentaire n'écarte aucune thèse et attend les résultats des autopsies.

L'ex-conjoint de Mme Lamothe a confié à TVA Nouvelles être atterré et vivre des moments difficiles.