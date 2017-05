Metrolinx se tourne vers Alstom

Empêtrée dans un différend avec Bombardier, l’agence de transport ontarienne Metrolinx a octroyé un contrat de 355 millions d’euros à Alstom pour l’achat de 61 véhicules légers sur rail pour la région du Grand Toronto et de Hamilton (GTHA).

Sous contrat avec Bombardier, Metrolinx s’inquiète depuis de la capacité de Bombardier à fournir des véhicules de qualité, et ce, selon le calendrier du contrat de 770 millions $, signé en 2010.

En avril dernier, Bombardier a obtenu une injonction empêchant Metrolinx de se départir du constructeur québécois comme fournisseur de 182 trains légers sur rail. Le juge a également demandé aux parties de trouver une autre solution à leur différend.

Bombardier croit que Metrolinx cherche des excuses pour réduire les dimensions des véhicules commandés parce que le gouvernement a changé les plans pour plusieurs projets.

Metrolinx estime pour sa part que Bombardier ne respecte pas les délais de livraison des véhicules et que cela met en péril son projet de trains légers sur rail (TLR) Eglington Crosstown estimé à 5,4 milliards $. Le projet doit voir le jour en 2021.

Vendredi, le gouvernement ontarien a dit vouloir opter pour une solution qui permettrait dans tous les cas la livraison de véhicules pour ces projets comme le TLR Eglinton Crosstown et le TLR Finch West.

«Si Bombardier remporte le processus de règlement des différents et est en mesure de livrer des véhicules de qualité à temps pour l'achèvement d'Eglinton Crosstown, Metrolinx pourra utiliser les véhicules Alstom pour d'autres projets, incluant le TLR Hurontario. Si Bombardier est trouvé en défaut, les véhicules d'Alstom seront utilisés pour le TLR Crosstown et une commande supplémentaire sera placée avec Alstom», a expliqué le ministre ontarien des Transports, Steven Del Duca.

L’Ontario et Metrolinx s’inquiètent des délais et estiment que le processus de règlement des différends pourrait durer jusqu'à un an.

«Nous savons avec certitude que les véhicules légers sur rail d’Alstom fonctionnent [...] Nous ne pouvons pas attendre longtemps pour déterminer si Bombardier sera en mesure de fournir les véhicules», a expliqué John Jensen, président et chef de la direction de Metrolinx.

Pour sa part, Alstom s’est réjouie de la commande ferme des véhicules Citadis Spirit pouvant accueillir 321 passagers. Ce sont ces véhicules qui ont été commandées pour la ligne de la Confédération de l’O-Train d’Ottawa.

«Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec Metrolinx, dans son objectif de relier les communautés et de fournir des solutions de transport public avancées à la région du Grand Toronto. Nous sommes honorés de la confiance qu’ils témoignent de nouveau dans nos produits, nos solutions et nos équipes», a indiqué Angelo Guercioni, Président d’Alstom au Canada.