Paul-Matthieu Grondin élu bâtonnier

Paul-Matthieu Grondin a été élu à la tête du Barreau du Québec à l’issue d’un vote électronique qui a pris fin ce vendredi à 16 h.

Les membres du Barreau ont donc préféré Me Grondin à sa seule autre adversaire dans la course, Me Lu Chan Khuong.

Les autres membres du conseil d’administration du Barreau ont aussi été élus à l’occasion de ce vote.

«Je félicite les candidats élus et leur souhaite des débats sereins, positifs et porteurs pour la mission première de notre Ordre, soit la protection du public», a déclaré la bâtonnière sortante, Me Claudia P. Prémont, qui était entrée dans la course pour un nouveau mandat mais qui s’est finalement désistée.

Une cérémonie de passation des pouvoirs au bâtonnier élu aura lieu le 15 juin à Québec.

Quelque 44,95 % des membres du Barreau du Québec ont voté dans le cadre de cette élection.

Le Barreau du Québec est l’ordre professionnel de plus de 26 500 avocats et avocates du Québec.