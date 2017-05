Plus de 200 nouveaux véhicules hybrides pour Communauto

Communauto annoncera vendredi qu’elle ajoutera 220 véhicules hybrides à sa flotte québécoise, dont 75 se retrouveront dans les rues de Montréal avec le service Auto-mobile.

Cet ajout important fera augmenter à près de 2000 le nombre de voitures disponibles dans la province, et ce, pour le service en station et celui de véhicules en libre-service (VLS).

En plus de ces nouveaux VLS, Commauto ajoutera plusieurs secteurs de stationnement pour son service Auto-mobile. Si le secteur de Saint-Michel, dans Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, s’ajoute officiellement, l’entreprise est en négociation avec les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent afin d’élargir son territoire.

Des espaces dans Ville-Marie

La Ville de Montréal ouvrira plus d’une centaine d’espaces réservés pour les VLS au centre-ville, ce qui permettra à Communauto d’ajouter ses véhicules sur ce territoire. Cependant, seules les VLS électriques pourront avoir accès à ces stationnements.

«Même si la Ville nous dit qu’elle ajustera le nombre s’il y a une demande, on espère que ce sera suffisant si le nombre de VLS électrique augmente», a dit Marco Viviani, vice-président au développement stratégique chez Communauto.

À ce jour, 14% des véhicules de l’entreprise sont électriques et ce nombre n’augmentera pas avant l’an prochain. Ce virage sera toutefois dispendieux pour le service d’autopartage.

«C’est sûr que c’est un investissement difficilement rentable à court terme, mais ça s’intègre à notre mission sociale et écologique, alors on est heureux de participer au projet avec Montréal», a indiqué M. Viviani, en expliquant que les revenus engendrés par un véhicule couvrent uniquement le prix de celui-ci et non les dépenses connexes comme les vignettes et l’entretien.

Pour ce qui est du service de véhicules en station de Communauto, il ne sera pas en reste et aura lui aussi de nouveaux espaces réservés. En effet, en plus des nouveaux véhicules qui y seront destinés, une vingtaine de nouvelles stations de dépôt seront disponibles, notamment à Montréal et dans les environs.