Procès de Dave Deschênes: représentations sur la peine

Les représentations sur la peine dans le procès de Dave Deschênes se sont déroulées vendredi au palais de justice de Baie-Comeau.

En mars dernier, l’homme a plaidé coupable à des accusations de délit de fuite mortel.

Le 7 septembre 2014, Dave Deschênes a heurté mortellement Samuel Arsenault, qui était âgé de 18 ans. Ce dernier pratiquait avec sa motocyclette des manœuvres illégales de nuit dans un quartier résidentiel.

Deschênes avait alors décidé de sortir de la maison et de l’intercepter au volant de son véhicule utilitaire sport.

La mère de la victime a offert vendredi un témoignage bouleversant pendant les représentations sur la peine.

Nancy Imbeault a décrit son fils comme joyeux, gentil et sportif. Elle affirme que sa famille vit de l’injustice et de la colère depuis trois.

La mère de Samuel déplore également le délai de 10 mois entre le moment où l’accident s’est produit et l’arrestation de l’accusé. Elle a eu à croiser à quelques reprises Dave Deschênes et a dû, affirme-t-elle, subir son arrogance et son mépris.

Nancy Imbeault est consciente que son fils a eu un comportement téméraire et irréfléchi, mais il ne méritait pas de mourir pour ça. Elle dit ne jamais pouvoir pardonner à Dave Deschênes.