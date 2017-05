Québec dévoile sa stratégie en matière d'innovation

Le gouvernement Couillard va consacrer 585 millions $ d’ici 2022 pour faire du Québec une des sociétés les plus innovantes de l'Organisation de coopération de développement économique (OCDE).

Prévu dans le cadre de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation, cet argent permettra de soutenir la chaîne d'innovation (de la recherche à la commercialisation), de prioriser des secteurs porteurs en recherche et en innovation, ainsi que de renforcer la compétitivité.

Le montant est réparti comme suit: 180 millions $ additionnels pour encourager la recherche et l’innovation dans les établissements d’enseignement supérieur; 115 millions $ pour soutenir des organismes de recherche; 190 millions $ pour mettre en œuvre des initiatives encourageant l’innovation et la relève scientifique et 100 millions $ pour la création d’une super-grappe en intelligence artificielle.

«Pour oser innover, le Québec doit se doter des compétences, des moyens et des pratiques nécessaires à l'établissement d'un environnement qui favorise la pensée créative et la valorisation des connaissances», a expliqué dans un communiqué le premier ministre Philippe Couillard.

La ministre de l'Économie, de la Science et de l'Innovation, Dominique Anglade, a insisté sur le fait que «chaque idée qui émerge puisse être menée au bout d'elle-même, que ce soit vers la commercialisation ou encore vers une innovation sociale».

«Il faut également encourager et développer nos talents, et ce, dès le primaire. Nous ne devons viser rien d'autre que l'excellence», a-t-elle souligné.

Plusieurs organisations ont salué les mesures annoncées par Québec. C’est le cas d’Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec.

«Pour assurer leur position de leader sur les marchés mondiaux, nos entreprises doivent s’adapter et investir pour proposer des solutions et des produits toujours plus innovants», a indiqué Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d’Aéro Montréal.