Résultats en hausse pour Power Corporation

Power Corporation du Canada a annoncé vendredi des résultats trimestriels en hausse, dont un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 258 millions$ (ou 56 cents par action), contre 48 millions$ (10 cents par action) pour la même période en 2016.

Le bénéfice ajusté de la société de portefeuille de la famille Desmarais se chiffre à 269 millions$, comparativement à 191 millions$ pour la même période l’an dernier.

C’est essentiellement la Financière Power qui contribue à la croissance du conglomérat. Cette société a rapporté 329 millions$ en bénéfice au premier trimestre.

Les autres filiales du groupe, qui incluent notamment Énergie Power, Groupe de communications Square Victoria inc. (qui détient La Presse) et les participations en portefeuille contrôlées IntegraMed America, inc. et Vein Clinics of America, inc. ont perdu 29 millions$ pendant la même période.

L’assemblée des actionnaires, tenue vendredi matin à Toronto, a aussi mené à la réélection des membres du conseil d’administration. C’est notamment le cas de Pierre Beaudoin, le président du conseil d’administration de Bombardier, qui siège aussi au C.A. de Power.

La semaine dernière, le Régime de retraite des enseignants de l’Ontario avait fait savoir qu’il s’opposerait à la réélection de M. Beaudoin au C.A. de Power, en raison de son fort taux d’absence.