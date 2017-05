Un bambin malade sauvé en chaloupe à Louiseville

Un enfant de 18 mois qui avait perdu connaissance a été secouru lors d’une opération de sauvetage en chaloupe vendredi matin à Louiseville, en Mauricie.

Le bambin se trouvait dans une résidence située au bout d’un quartier inondé de la ville.

Une infirmière du voisinage a examiné l’enfant et a estimé qu’il fallait qu’il soit évacué en ambulance.

Le véhicule n’a cependant pas pu s’approcher de la maison à cause de l’eau.

Les pompiers de Louiseville ont donc utilisé une embarcation à moteur pour transporter les ambulanciers et le matériel médical nécessaire sur place.

«L’embarcation est arrivée, j’ai deux pompiers qui sont allés sur place. On a débarqué tout le stock nécessaire pour aller secourir la personne en question. On a su après que c’était un enfant d’un an et demi», a expliqué le directeur adjoint du Service des incendies de Louiseville, Alain Béland.

Des militaires présents dans le secteur étaient prêts à intervenir si cela avait été nécessaire.

Le bambin a finalement été pris en charge par les secouristes et conduit au Centre de santé et de services sociaux de Maskinongé pour être stabilisé avant son transfert à l’hôpital de Trois-Rivières.