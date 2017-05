Un homme approcherait des élèves à leur descente de l’autobus

Le Service de police de Châteauguay a mis la population en garde vendredi contre les agissements d’un homme à l’endroit d’élèves à leur descente de l’autobus.

L’homme âgé, approcherait les enfants «lorsqu’ils débarquent de l’autobus près de la rue Louis-Jolliet à Châteauguay, a indiqué la police dans un communiqué. Une enquête est présentement en cours. Les policiers ont effectué des rencontres en rapport avec cet événement et d’autres rencontres sont à prévoir.»

Le service de police a rappelé certaines consignes de sécurité à l’attention des enfants: ne pas se déplacer seul dans la rue et marcher en groupe; ne pas parler à des inconnu(e)s; ne rien accepter d’un inconnu(e); ne pas demeurer près du véhicule d’un(e) inconnu(e) qui lui pose des questions; ne jamais accompagner un(e) inconnu(e) ou ne jamais monter à bord du véhicule d’un(e) inconnu(e), et ce, peu importe la raison, etc.

Les citoyens de Châteauguay qui remarquent des individus ou un véhicule suspect peuvent communiquer avec la police en composant le 911 ou le 450-698-1331. Des policiers pourront alors faire les vérifications nécessaires.

«Il est possible également de laisser un message en toute confidentialité sur la boîte vocale de la ligne info confidentielle au 450 698-3229», a ajouté la police de Châteauguay.