Une grande corvée de nettoyage les 20 et 21 mai à Laval

Alors que le niveau des rivières des Prairies et des Mille Îles est en baisse, la Ville de Laval prépare une grande corvée de nettoyage pour la fin de semaine des 20 et 21 mai.

«La population, les entreprises et les organismes du milieu sont invités à se mobiliser afin d’aider les sinistrés à la suite du retrait des eaux, a fait savoir la municipalité, vendredi. Les bénévoles doivent être âgés de 16 ans et plus, être en bonne forme physique et s’engager à travailler un minimum de 5 heures consécutives. Pour s’inscrire, il faut prendre contact avec le Centre de bénévolat et Moisson Laval en composant le 450 681-6164, poste 2242.»

Pour l’instant, les employés municipaux demeurent sur le terrain afin d’appuyer les citoyens touchés par les inondations et la Ville assure qu’elle «multiplie les ressources mises à la disposition des sinistrés».

Considérant que la phase critique est passée, le maire de Laval, Marc Demers, a toutefois affirmé, vendredi, que la situation est encore préoccupante sur le territoire et qu’il a été décidé lors d’une rencontre spéciale du comité exécutif en après-midi de prolonger l’état d’urgence local.

Les autorités lavalloises veulent ainsi se garder une marge de manœuvre alors qu’il «faudra encore du temps et des ressources pour franchir les prochaines étapes».

Vendredi, la Ville de Laval a entre autres annoncé qu’un pont temporaire sera mis en place afin que les citoyens puissent de nouveau avoir accès à l’île Verte (située dans la rivière des Prairies), un des endroits les plus touchés par la récente crue printanière.

La Croix-Rouge invite les Québécois à être généreux avec les sinistrés. Les dons peuvent être faits sur le site web de la Croix-Rouge ou par téléphone au 1 800 418-1111.