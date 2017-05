Alain Zouvi signe sa première mise en scène au TNM

Alain Zouvi a déjà joué sur les planches du TNM, mais ce printemps il signe sa première mise en scène dans ce grand théâtre avec «Le jeu de l’amour et du hasard», de Marivaux. Même s’il a accroché ses patins de comédien il y a quelques années, l’artiste a toujours le théâtre tatoué sur le cœur.

Rencontré au Théâtre du Nouveau Monde, où il fait son entrée pour la première fois à titre de metteur en scène, Alain Zouvi était bien relax à quelques heures de la première médiatique de la pièce «Le jeu de l’amour et du hasard».

«J’ai commencé à faire de la mise en scène en 2009 et c’est ma 15e. Je me considère comme un novice dans ce domaine. J’ai joué au théâtre pendant 36 ans, dans deux ou trois shows par année. Là, je suis comblé. Je découvre un mode de création qui me remplit complètement. Je créais quand je jouais sur scène, mais depuis que je fais de la mise en scène, j’ai vraiment l’impression que je crée à plusieurs niveaux. Les échanges avec les autres concepteurs, la scénographie, les costumes, le maquillage, la musique, et la vision d’un spectacle et d’un texte, je trouve ça fascinant.»

En paix avec sa décision

Avec le temps, la scène ne lui manque pas. «Je suis complètement serein avec ma décision. Je ne voulais pas me retrouver sur scène un jour en n’ayant plus le goût d’y être. Il est arrivé toutes sortes d’incidents. J’ai eu un trou de mémoire à la première médiatique de «Hamlet», mais ce n’est pas ça qui a fait que j’ai décidé d’arrêter. C’était une des raisons qui allait avec tout le reste. C’était une période de ma vie un peu mouvementée qui a duré quelques années et ça a juste confirmé mon désir de laisser les planches et de passer plus de temps avec ma famille, les gens que j’aime et de gérer mon temps différemment... Mon admiration pour les acteurs ne fait que grandir et, sincèrement, ce n’est pas une job que je fais en attendant, celle de metteur en scène. C’est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps et qui me comble complètement.»

Il signe d’ailleurs la mise en scène de la pièce «L’homme accessoire», qui sera présentée cet été au Pavillon de l’île, à Châteauguay. Fini la scène, mais pas la télé pour celui qui tournera cet été dans «Au secours de Béatrice».C’est dans un décor de jardin français qu’Alain Zouvi installe ce chassé-croisé amoureux qu’est «Le jeu de l’amour et du hasard».

«C’est un texte extraordinaire de Marivaux. Je me l’approprie beaucoup dans le sens que j’ai l’impression de partager ma vision de l’amour en général, de la vie... C’est une ode à l’amour et à la vie surtout. C’est ça que je voulais offrir aux gens, surtout en ces temps un peu difficiles politiquement avec tout ce qui se passe dans le monde.»

Il dirige pour la première fois Bénédicte Décary, avec qui il avait joué, il y a quelques années, dans Le malade imaginaire y interprétant son père.

«Quand j’ai relu la pièce «Le jeu de l’amour et du hasard», je ne voyais qu’elle pour jouer Sylvia. La distribution, c’est tous les gens dont j’ai rêvé et les concepteurs aussi.»

La pièce est présentée au TNM jusqu’au 20 mai.

À l’aube de la soixantaine

À l’approche de la soixantaine, l’artiste demeure serein.

«J’ai écrit un truc, à un moment donné, que j’ai mis sur Facebook. Je parlais de mon père, qui est décédé à 57 ans, et j’avais 30 ans. Là, j’ai 58 ans. J’ai dépassé l’âge que mon père avait. Je lui disais: “Viens voir tout ce qu’il y a de beau à vivre encore.” J’ai envie de profiter de chaque instant de la vie, de chaque personne avec qui je suis; je me sens privilégié de le faire, comparé à des gens que j’ai bien aimés et qui ne sont plus là. Soixante ans arrive et je suis fier de ça. Je n’ai pas de problème avec le fait de vieillir», confie l’artiste et père de trois enfants.

Son fils Frédéric (issu de sa relation avec Anne Millaire), 31 ans, est comédien. Collin et Juliette, âgés de 23 et 20 ans (nés de son union avec Valérie Gagné), étudient en littérature.