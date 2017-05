Annie-Soleil Proteau: L’amour au-delà de la distance

Tout a débuté par une histoire d’amitié qui s’est transformée en une relation amoureuse solide entre Annie-Soleil Proteau et Pascal Bérubé, le député de Matane-Matapédia et leader parlementaire de l’opposition officielle.

La reporter-chroniqueuse, de retour à «Sucré salé», mène sa carrière à Montréal, et l’homme politique partage surtout son temps entre Québec et Matane. Ces deux passionnés de leur travail ont su développer une complicité qui les rend heureux, malgré la distance qui les sépare.

Annie-Soleil, vous vivez une belle relation amoureuse avec Pascal Bérubé. Êtes-vous en couple depuis longtemps?

En fait, nous n’avons pas arrêté de date officielle. Lorsque nous nous sommes connus, Pascal et moi, nous sommes d’abord devenus amis. Alors, je dirais trois ans, grosso modo!

En quoi vous complétez-vous et en quoi vous ressemblez-vous?

D’abord, je vois beaucoup de similarités entre nous sur le plan du contact que nous avons avec les autres. Moi, mon plus grand bonheur dans la vie, c’est de sortir et d’échanger avec les gens, qu’ils me racontent leur histoire. En politique, il y a aussi ce contact-là.

Accompagnez-vous régulièrement votre conjoint lors de ses activités?

Oui, et j’adore ça. La politique est un domaine où il n’y a pas vraiment de congé. Alors, nous sommes toujours dans des événements. Je pense que ce n’est pas une vie pour tout le monde, parce qu’elle vient avec beaucoup d’exigences et de sacrifices et, parfois, avec des moments de solitude. Mais je suis une «bibitte sociale»! Pascal travaille de 90 à 100 heures par semaine, mais il ne le réalise pas. C’est une passion.

Alors, à quoi peuvent ressembler vos fins de semaine?

Regarder un film le samedi soir, ça ne nous arrive pas souvent, parce que nous sommes généralement dans des événements. Mais, si nous regardons un film, Pascal peut, à un moment donné, se lever pour aller lire les journaux. Il fait plusieurs choses à la fois; son travail est toujours présent. Ne pas travailler n’existe pas.

Cela est-il parfois un inconvénient pour vous?

Non. Avant lui, trouver un homme qui comprenait ma passion pour mon métier n’a pas été évident. J’ai maintenant à mes côtés quelqu’un qui comprend que ce que je fais n’est pas un job, mais une passion; c’est mon essence. Jamais il ne me dira: «Tu travailles trop.» Par contre, j’aimerais parfois pouvoir partir en vacances avec lui, c’est certain, mais ce n’est pas vraiment possible. Alors, tout ça vient avec des sacrifices. Cela dit, les aspects positifs sont beaucoup plus grands.

Vous vous motivez l’un l’autre...

Lui et moi, on se drive, on se stimule l’un l’autre. Je crois que nous nous rendons meilleurs, tant sur le plan personnel que professionnel.

De quelle façon vous rend-il meilleure comme personne?

Il m’a beaucoup appris la tolérance. Il m’a montré qu’on ne change pas les gens qu’on aime. Aussi, comme Pascal est un être très brillant, on n’a pas le choix d’être «articulé» avec lui. J’ai toujours suivi l’actualité et je viens d’une famille politisée. Mais être avec lui me rend encore plus à l’affût de tout ce qui se passe.

Et vous, comment pensez-vous l’avoir «amélioré» en tant que personne?

Ah! (rires) Je lui apprends beaucoup à montrer ses émotions. Il s’est énormément ouvert à mon contact. Ce qui est clair, c’est que maintenant, il verbalise ce qu’il ressent, ce qu’il ne faisait pas avant.

Avec vos horaires très chargés, avez-vous parfois l’impression de courir l’un après l’autre?

Nous sommes toujours en contact. Bien sûr, certains soirs, je rentre à la maison, et même si j’ai la compagnie de Jagger, mon rottweiler, je me dis que j’aimerais dormir auprès de la personne que j’aime. Ou encore, lors d’une activité avec des amis, je me fais la réflexion que j’aurais souhaité que Pascal soit là. Ça arrive fréquemment, je ne vous conterai pas de menterie, mais comme nous restons constamment en contact, lorsque nous nous retrouvons, il n’y a pas de cassure, il n’y a rien à reconstruire. La base et la solidité sont là. Nous essayons de nous voir le plus souvent possible.

Avez-vous un modus vivendi pour y arriver?

Ma philosophie a toujours été la suivante: celui qui a l’horaire le plus adaptable se déplace pour l’autre. Avant cette année, c’était mon cas. Maintenant, comme je me lève à 3 h du matin tous les jours de la semaine, je ne me rends pas à Matane toutes les fins de semaine. Alors quand je n’y vais pas, Pascal vient à Montréal. Finalement, nous habitons trois villes: Montréal, Matane et Québec! En octobre, il a été nommé leader parlementaire de l’opposition officielle.

Ça a sûrement entraîné une charge de travail supplémentaire...

Oui! Nous en avons parlé, et je savais que cela venait avec beaucoup de responsabilités supplémentaires, davantage de sacrifices, mais c’est ce qu’il voulait. Moi, ce que je souhaite, c’est qu’il soit heureux. Nous sommes deux à avoir des ambitions. Sauf que, les premières semaines suivant sa nomination, c’était moins évident.

Y a-t-il eu une rencontre au sommet?

(Sourire) Oui, peut-être trois semaines après sa nomination, j’ai levé le drapeau pour dire qu’au-delà de la politique, il y a aussi ses proches.

Sinon, c’est quoi, la vraie vie? Avez-vous déjà parlé de mariage?

Pas sérieusement; nous ne sommes même pas fiancés. Mais c’est important pour moi, ce typ d’engagement, et qu’il survienne à un moment donné dans ma vie.

«À la pêche sur la rivière Matane.»

Annie-Soleil anime «Rythmez vos matins» avec Jean-François Baril et Stéphane Bellavance, à Rythme FM, en semaine, de 5 h 30 à 8 h 30. Elle est aussi chroniqueuse régulière à «Culture Club», une émission diffusée à Ici Radio-Canada Première, le dimanche de 14 h à 16 h, et à «Sucré salé», qui revient en ondes dès le 12 mai, à TVA.