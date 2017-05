«Bon Cop Bad Cop 2»: Un pari amplement gagné!

À la production, au scénario et dans l’un des deux rôles principaux de «Bon Cop Bad Cop 2», Patrick Huard réunit tous les éléments d’une comédie d’action enlevante, qui, de surcroît, ne manque pas d’émotion.

S’attaquer à la suite du film le plus rentable de l’histoire du cinéma canadien et de l’un des longs métrages cultes au Québec demandait une dose certaine de courage, pour ne pas dire de folie. Ce n’est donc pas un hasard si Patrick Huard a planché sur le scénario pendant plusieurs années, le retravaillant et le peaufinant à l’envi.

Sans tomber dans le piège de se contenter de copier une recette qui a fonctionné, le producteur, scénariste et acteur a «assumé» comme il le dit lui-même. Assumés les 10 ans de plus de David Bouchard (Patrick Huard), de Martin Ward (Colm Feore) et de tout le reste de la petite famille «Bon Cop», qui compte Lucie Laurier, Sarah-Jeanne Labrosse et Erik Knudsen, tous de retour dans ce nouveau volet. Assumée aussi la compétition avec les superproductions américaines qui font qu’avec peu de moyens, il faut offrir aussi bon aux cinéphiles. Assumé, enfin, le fait que les protagonistes, le public et le Québec en général ont évolué depuis 2006, que les préoccupations ne sont plus les mêmes et que les rires ne sont pas déclenchés par les mêmes gags qu’à l’époque.

C’est ainsi que David est désormais infiltré dans un gang de voleurs de voitures et que Martin est à la GRC. Désormais amis – et on sent une relation fondée sur le respect mutuel -, les deux hommes se retrouvent à suivre les mêmes bandits, et donc à allier leurs forces. Leur enquête les menant chez les Américains, désormais l’ennemi – un peu niais – au sujet duquel toutes les plaisanteries sont permises, ces flics «sacreurs» et aux répliques qui font mouche sauveront nos voisins de terroristes particulièrement dangereux.

Les cascades sont là (poursuite en voiture, écroulement d’un échafaudage à la Buster Keaton, explosion, etc.), les effets spéciaux itou, la trame sonore enlevante d’Anik Jean donne du punch et du rythme là où il faut, les plaisanteries sont truculentes (on croit même parfois que Patrick Huard avait une boule de cristal tant le scénario, écrit il y a trois ans, est représentatif de certaine réalités chez les Américains) et les personnages sont très attachants.

Au plus fort de ce «Bon Cop Bad Cop 2», on ne peut s’empêcher de penser à la franchise des «Fast and Furious»... même si Patrick Huard et Colm Feore n’ont pas les muscles de Vin Diesel ou de Dwayne Johnson! Les valeurs d’honneur, de sacrifice et de famille sont bien ancrées dans le scénario, de même que ces couleurs estivales, cette bonne humeur communicative qui fait qu’on sort de la salle avec du soleil dans les yeux, ainsi que cette petite boule dans la gorge à certains moments plus émotifs.

Oui, «Bon Cop Bad Cop 2» est meilleur que le premier. Divertissement de qualité, ce long métrage en est un familial qui se doit d’être vu en «gang», dans une salle remplie!

Note: 4 sur 5