«Ça m’oblige à descendre un peu de mon piédestal» - Zachary Richard

Pour la production de son 21e album, Zachary Richard a opté pour le financement participatif. Lui qui a toujours produit ses projets a décidé de se tourner vers le public.

Ce prochain disque, qui devrait être enregistré à partir de la mi-mai, pourra compter sur plusieurs collaborateurs exceptionnels, comme Robert Charlebois, Charlélie Couture... et son petit-fils, Émile.

Artiste indépendant depuis le début de sa carrière, Zachary Richard a trouvé une manière d’enrichir l’expérience de ses fans en leur demandant de participer au financement de la production de son prochain disque. «Ça permet de créer une nouvelle relation avec le public. J’ai longuement réfléchi à ce que je pouvais offrir. Ça commence avec une simple dédicace, mais c’est déjà quelque chose qu’on ne trouvera pas sur Amazon. Ça m’oblige aussi à descendre un peu de mon piédestal et à permettre au public de m’approcher de manière plus intime qu’auparavant.»Par contre, cette manière de produire n’affecte en rien le processus créatif d’un album, qui est généralement plus laborieux pour Zachary Richard. «J’ai une façon de composer complètement naïve. Je n’ai pas de discipline. Je m’assieds quand j’ai le goût d’écrire. J’en connais qui ont la capacité de s’asseoir le matin et de travailler jusqu’en fin d’après-midi. Je ne suis pas capable de faire ça.»Le chanteur louisianais travaille depuis près de cinq ans à l’écriture des chansons de ce prochain opus. «Je suis aussi allé fouiller dans mes tiroirs parce qu’il y avait des chansons qui étaient devenues pertinentes en raison de l’actualité. Je pense notamment à une chanson en anglais qui parle de la relation difficile entre les Noirs et les Blancs dans mon pays.»Des collaborateurs étonnants

Auteur-compositeur-interprète, Zachary Richard est aussi allé chercher différents collaborateurs pour ses prochaines chansons, comme Robert Charlebois et Charlélie Couture. «Charlélie et moi, on a fait une chanson inspirée des événements de novembre 2015 au Bataclan de Paris. J’ai été outré par cet événement. Ensemble, on a fait une chanson d’amour classique qui se déroule dans ce contexte très spécial, ce qui prouve que l’amour nous permet de passer à travers de tout.»

Un amour inconditionnel

Mais la collaboration qui lui tient le plus à cœur est certainement celle qu’il tisse depuis plusieurs années avec son unique petit-fils, Émile Cullin. Ensemble, ils avaient déjà pondu un premier album, il y a quelques années, et ils en préparent un second. «Il a aujourd’hui 17 ans. Je suis surtout très touché par sa chanson «La ballade des exclus». C’est une de ses très belles chansons; ce qu’elle exprime me touche profondément. Dans la vie, il est un peu le porte-parole des handicapés. Partout où il va, il regarde les accès pour handicapés qui sont aménagés et, s’il n’y en a pas, il se lamente. Je lui ai demandé d’imaginer qu’il était une femme, noire, dans une chaise roulante, et qu’on lui refusait l’accès à un autobus. De là est sortie cette chanson, qui est comme un cri de révolte.»Émile, qui a un handicap neuromoteur, et son grand-père ont une relation fusionnelle qui ne s’exprime pas seulement à travers la musique. «Notre vraie relation est liée au tracteur. J’ai 10 hectares de terre en Louisiane, et il va venir cet été pour faire un travail d’homme. Il est très manuel et il a atteint un âge où ce n’est plus inquiétant qu’il conduise des machines. On va donc travailler ensemble cet été. C’est très agréable de voir ce jeune bonhomme grandir dans tous les sens du terme.»