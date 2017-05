Coiteux, Leitao et Coderre à Pierrefonds pour rencontrer les bénévoles

Les ministres de la Sécurité publique et des Finances, Martin Coiteux et Carlos Leitao, rencontreront samedi, les sinistrés et les bénévoles au Centre d’accueil de la Croix-Rouge à Pierrefonds. Le maire de Montréal Denis Coderre sera aussi sur place.

L’objectif de cette rencontre, qui aura lieu à 12h, sera de rassurer les sinistrés et de rencontrer les bénévoles de la Croix-Rouge qui les accueillent, se chargent de les reloger en plus d’offrir du soutien et du réconfort en cette période difficile.

L’organisme, qui a également mis en place une collecte de fonds, a annoncé vendredi, avoir recueilli 3,9 millions$ en dons, en excluant la contribution du gouvernement fédéral de 1 million$, pour aider les sinistrés.

«On sent un engouement et une générosité de la population», a mentionné le porte-parole de l’organisme Carl Boisvert.

Les sommes recueillies serviront à aider les familles au moment où elles pourront travailler au rétablissement de leur résidence.La Croix-Rouge pourra, avec ce fonds, aider les familles pour la réparation ou la reconstruction de leur maison, le rachat de meubles et le nettoyage, par exemple.

L'exemple de Gatineau

M. Boisvert a raconté l'exemple d'une sinistrée dans la région de Gatineau qui a prêté mains fortes à ses voisins dès que sa maison étaient sécurisée.

«Les bénévoles nous disent qu'il y a beaucoup de stress sur le terrain et de compassion. Plusieurs sont vulnérables, mais il y a beaucoup de résillience», a poursuivi M. Boisvert.

Les gens peuvent faire un don au Fonds dédié aux inondations au Québec au www.croixrouge.ca ou en téléphonant au 1 800 418-1111.