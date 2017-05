Dany Laferrière est en deuil de sa mère

L’écrivain et académicien Dany Laferrière vient de perdre sa mère. Cette dernière, Marie Nelson Laferrière, est décédée jeudi à Port-au-Prince.

Le journal haïtien «Le Nouvelliste» a précisé qu’elle était âgée de 90 ans.

Marie Nelson Laferrière, qui est toujours restée en Haïti, n’est pas inconnue du public pour autant puisque son personnage est présent dans la plupart des romans de son fils.

«Il y a deux femmes qui ont un rôle capital dans l’oeuvre de Dany Laferrière, a souligné la maison d’édition montréalaise Mémoire d’encrier sur son site internet, samedi. Da, sa grand-mère, qui est à Petit-Goâve, «assise sur la galerie, la vieille dame au visage serein et souriant à côté d’un petit garçon de dix ans», à boire du café et causer avec les gens qui passent, tel que raconté dans L’odeur du café. Et c’est ainsi que son petit-fils a voulu la présenter au monde. Et Marie, qui écrit des lettres à son fils. Ce dernier ne manque pas de lui raconter Montréal.»

Les funérailles de Marie Nelson auront lieu ce lundi à l’Église Notre Dame D’Altagrace, à Port-au-Prince, a précisé Mémoire d’encrier.