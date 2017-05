Des prévisions encourageantes, malgré un bilan qui s'aggrave

Alors que le niveau de l’eau dans certaines zones inondées continue de baisser, et que la hausse a été moindre que prévue dans certaines autres régions, le nombre de maisons inondées et de personnes évacuées a augmenté.

Selon le dernier bilan dressé, vendredi soir, par Urgence Québec, 4701 maisons ont été inondées et 532 routes ont été touchées par la crue des eaux. 3894 personnes ont dû être évacuées et 175 villes et municipalités sont sinistrées à travers la province.

Des chiffres supérieurs à ceux de la veille, à la même heure, pour ce qui a trait au nombre de résidences touchées et de personnes évacuées.

Vendredi, dans l'ouest de Montréal, certains sinistrés ont pu retourner chez eux en respectant certaines conditions de sécurité, étant donné la baisse des niveaux d'eau.

Les autorités municipales ont enregistré une baisse d'environ un pied au cours de la nuit de jeudi à vendredi dans les zones inondées.

Toutefois, dans le sud-est de la région de Lanaudière en bordure du fleuve Saint-Laurent et aux abords du lac Saint-Pierre en Mauricie, le niveau de l'eau était encore imposant vendredi soir. Cependant, les nouvelles prévisions pour la fin de semaine, étaient encourageantes. Les rivières Saint-Maurice et Vermillon restent sous surveillance bien qu’elles soient stables ou à la baisse.

Même si l’ensemble des cours d'eau de l'Outaouais sont à la baisse, le système rivière restera au-dessus des seuils d’inondation encore pour plusieurs jours. La décrue des eaux pourrait être ralentie par les précipitations attendues cette fin de semaine. Cependant, les quantités prévues ne devraient pas être suffisantes pour relancer les hausses sur les rivières des Outaouais, des Mille Îles et des Prairies ainsi que sur le lac des Deux-Montagnes et le lac Saint-Louis.

Les cours d’eau du Bas-St-Laurent, à partir de Trois-Pistoles, et de la Gaspésie restent sous surveillance active avec la fonte et le ruissellement qui amènent un apport supplémentaire d’eau vers les rivières. Les débits devraient reprendre leur hausse au cours de la fin de semaine. Toutefois, les prévisions ne devraient pas atteindre des niveaux semblables à ceux de la fin de semaine passée.

Enfin, la collecte de fonds de la Croix-Rouge porte ses fruits, vendredi soir, l’organisme a annoncé avoir recueilli 3,9 millions $ en dons, en excluant la contribution du gouvernement fédéral de 1 million $, pour aider les sinistrés.