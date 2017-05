Dur, dur d’être prof dans «Primaire»

Malgré un côté très «français de France», ce drame humain est assuré de toucher.

Florence (Sara Forestier, très convaincante dans ce rôle qui lui sied à merveille) est professeure dans une école primaire en France. Dévouée à ses élèves dont c’est la dernière année avec elle puisqu’ils intègreront le secondaire l’année scolaire suivante, elle passe du temps à apprendre à lire à Tara (Tara Dechaud) ou à intégrer Charlie (Hannah Brunt), handicapée mentale. Divorcée, elle a également son fils Denis (Albert Cousi) dans sa classe.

Un jour, le petit Sasha (Ghillas Bendjoudi) atterrit dans sa classe, et c’est un premier conflit avec Denis, puis avec un autre élève à la cantine. C’est que l’enfant est laissé à lui-même depuis plus d’une semaine, sa mère ayant disparu dans la nature. L’école parvient à joindre Mathieu (Vincent Elbaz), l’un de ses ex, qui accepte de s’occuper temporairement du petit.

Les relations s’approfondissent entre Florence et Mathieu, qui se plaisent, tandis que la jeune femme veut absolument venir en aide à Sasha et que son ex convainc Denis de le suivre en Indonésie l’année prochaine. Prise dans une spirale de pression de plus en plus étouffante, Florence craque et remet en cause sa vocation.

Filmée avec une passion communicatrice par Hélène Angel («Propriété interdite»), «Primaire» montre l’intérieur d’une salle de classe, les rires des élèves, leur manière de voir le monde à 10-11 ans et d’intégrer les sujets appris telles la mythologie grecque et ses légendes. Les relations interpersonnelles entre les jeunes ne sont pas embellies, jalousie et acrimonie spontanée font partie de la vie. La cinéaste (le scénario est écrit par Yann Coridian d’après une idée de la réalisatrice) ne cherche nullement à idéaliser les enfants.

Ce qu’elle idéalise, par contre, est le métier d’enseignant et l’école d’antan, celle d’avant les réformes du programme, celle où l’accent était mis sur les enfants et non le désir d’en faire de bons petits capitalistes comme le dit Florence. Peut-on, de fait, reprocher à «Primaire» d’être optimiste, de se conclure sur un message d’espoir malgré tout? Probablement pas, mais il faut avouer qu’un tel parti-pris surprend un peu.

Note: 3,5 sur 5