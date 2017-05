La «descendance» de Richard Desjardins lui rend hommage

À la fois chanteur et poète engagé, Richard Desjardins a su marquer à sa façon l’industrie de la musique au Québec. Afin de lui rendre un hommage à la hauteur de son talent, le producteur Steve Jolin a réuni sur l’album «Desjardins» plusieurs artistes qui reprennent des chansons du répertoire de ce grand auteur-compositeur-interprète.

Après avoir chanté en 2006 «Le beat à Ti-Bi» en compagnie de Raôul Duguay ainsi que la chanson «Jamais su» avec Diane Tell, Steve Jolin, alias Anodajay, se fait un plaisir de rendre hommage à un autre artiste qui, tout comme lui, a un fort lien avec l’Abitibi. Ayant grandi au son des chansons de Richard Desjardins, le chanteur et producteur de Rouyn-Noranda se dit d’ailleurs heureux d’avoir eu l’idée de produire l’album «Desjardins».

«C’est lorsque j’ai appris, en 2015, que la chanson «Tu m’aimes-tu» célébrait ses 25 ans que j’ai décidé de rassembler des artistes, qui forment à mon avis la «descendance» de Richard Desjardins, autour d’un projet d’album. Je me suis toutefois assuré, avant de faire quoi que ce soit, d’avoir l’approbation de Richard Desjardins lui-même. Je lui ai dit ce que je voulais faire, et il m’a donné son accord. C’est par la suite que j’ai contacté Philippe B afin qu’il réalise le projet. Pour réaliser le graphisme et les photos de l’album, j’ai aussi pris soin de faire appel à des gens de Rouyn-Noranda. Je voulais que ce projet ait une saveur locale et que les gens s’y reconnaissent», souligne-t-il.

Un réalisateur passionné

De son côté, Philippe B, qui a été en 2015 le mentor de Pierre Lapointe à «La Voix», déclare avoir relevé tout un défi dans la réalisation de cet album hommage.

«Vu que Richard Desjardins n’était pas impliqué dans le projet, nous avons voulu faire ça dans le respect. Nous voulions qu’il soit au courant de tout ce qui se passait. Je précise toutefois qu’il ne s’agit pas là d’un album de grands succès. Nous avons plutôt sélectionné 13 chansons significatives issues de toutes les facettes de la carrière de Richard Desjardins. Nous sommes ensuite allés chercher des artistes de la scène alternative qui sont reconnus à la fois pour la force de leurs textes et de leur caractère», dit-il.

Philippe B a aussi pris soin d’associer chaque artiste à une chanson en particulier. «J’étais très à l’aise avec mes choix. Lors des enregistrements, j’encourageais les artistes à interpréter les chansons dans leur propre style. Je ne voulais surtout pas qu’on reprenne les chansons de Richard Desjardins en copiant les versions originales. Si ç’avait été le cas, ça n’aurait pas été intéressant.»

Plusieurs voix, un répertoire

Bénéficiant des collaborations de Bernard Adamus, Fred Fortin, Safia Nolin, Yann Perreau, Koriass, Les Soeurs Boulay et bien d’autres, l’album «Desjardins» promet d’en surprendre plus d’un. Pour sa part, Klô Pelgag se dit choyée d’avoir pu poser sa voix sur cet album en compagnie de Philippe Brach, avec qui elle interprète en duo la chanson «Les Yankees».

«C’est à l’âge de 13 ans que j’ai découvert la musique de Richard Desjardins. J’ai toujours eu beaucoup de respect pour cet artiste singulier et engagé. Il est pour moi ancré dans mon bagage culturel et mon identité québécoise», s’exclame-t-elle en terminant.

L’album «Desjardins» est actuellement disponible en magasin.