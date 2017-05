La situation se stabilise en Mauricie

On s’attendait à une fin de semaine très difficile en Mauricie, mais la sécurité civile a confirmé que l’ouverture des barrages et la pluie attendue n’auront qu’un impact mineur sur le niveau de l’eau.

Pour les riverains, cela veut dire que la phase de nettoyage va pouvoir commencer.

Au plus fort des inondations, l’armée n’était pas passée par Saint-Boniface et s’était concentrée sur les secteurs de Yamachiche et Louiseville. Mais ce samedi, les militaires sont passés pour prendre des photos et surveiller la situation.

Leur intervention sera peut-être nécessaire au moment de retirer tous les sacs de sable.