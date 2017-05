L'accès à l'île Verte à Laval sera rétabli grâce à un pont temporaire

Les travaux d’assemblage d’un pont temporaire pour permettre aux résidents de l’île Verte, située dans la rivière des Prairies, à Laval, se sont poursuivis, samedi.

L’île Verte, un lieu habité, a été partiellement évacuée plus tôt ce mois-ci lorsque la crue des eaux se faisait menaçante et le ponceau qui assure son accès est devenu impraticable en raison de l’élévation du niveau de l’eau. Dix des 22 familles qui vivent dans cette île n’avaient pas quitté les lieux.

«Nous ne pouvions tolérer que des résidents restent isolés sur l'Île-Verte, a déclaré David De Cotis, vice-président du comité exécutif de la Ville de Laval et maire suppléant, samedi, ajoutant qu’il n’est pas certain que l’ancien ponceau reste praticable après le retrait des eaux. Une voie d'accès était nécessaire dans l'immédiat et après le retrait des eaux.»

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

JOEL LEMAY/AGENCE QMI

JOEL LEMAY/AGENCE QMI







Le pont temporaire est une réalisation du service de l'ingénierie de la Ville de Laval, des experts des Forces armées canadiennes et de collaborateurs externes, a mentionné la Ville, soulignant que les premiers modules de l’infrastructure métallique sont arrivés sur les lieux jeudi. L’assemblage a débuté vendredi après-midi avec la participation de militaires.

La Ville n'a pas précisé à quel moment l'installation du pont temporaire sera terminée.

Lorsque l’eau se sera retirée, l’ancien ponceau sera inspecté afin d’évaluer les dommages qu’il a subis « et définir de la suite à donner, soit une réhabilitation ou une reconstruction de la structure», a précisé la Ville. «Dans l'intervalle, ce pont temporaire assurera la liaison de part et d'autre de l'île pour les 22 familles qui y vivent [...].»