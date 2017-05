L’activité physique à l’honneur pour la course du Grand défi Pierre Lavoie

La 5e édition de la course entre Québec et Montréal, dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie, a débuté samedi matin devant le Parlement de Québec.

Cette année, ce sont 5300 jeunes provenant de cinq écoles secondaires, qui ont pris le départ de la course avec enthousiasme.

Les participants courent par équipes, à relai sur 270 kilomètres entre Québec et Montréal, en passant par la route 138. Chaque école est accompagnée par un autobus qui permet aux élèves de se reposer pendant la course.

Cette 5e édition connaît un record de participation, à tel point que l’équipe du Grand défi Pierre Lavoie a dû refuser des écoles. Une bonne nouvelle, puisque le but est de mettre l’activité physique à l’honneur chez les jeunes.

«De plus en plus, on fait des choses agréables pour les jeunes, on bouge dans le plaisir. Si on veut changer notre société, il va falloir que ce soit agréable. »

À cause des inondations, le parcours a dû être légèrement modifié, afin que les coureurs contournent Berthierville.

L’arrivée de la course à Montréal est prévue pour demain à 16h.