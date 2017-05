«Larguées»: comédie inégale

L’humoriste Amy Schumer, accompagnée de Goldie Hawn, livre ici un petit film sans prétention à l’occasion de la fête des mères.

Emily Middleton (Amy Schumer) est vendeuse dans un magasin de vêtements et s’apprête à partir en vacances en Équateur avec son petit ami (Randall Park). Lorsqu’il rompt avec elle, la jeune femme convainc sa mère, Linda (Goldie Hawn, qu’on n’avait pas vu à l’écran depuis 2002 dans «Les sœurs sauteuses»), de l’accompagner, même si cette dernière a peur de son ombre.Une fois arrivée à destination, Emily fait la connaissance de James (Tom Bateman), beau ténébreux, qui lui fait découvrir les secrets du pays.

Et c’est au cours de l’une de ces escapades à laquelle elle a convié Linda que les deux femmes se font enlever par des criminels locaux qui réclament une rançon à Jeffrey (Ike Barinholtz), frère agoraphobe d’Emily, qui n’a pas quitté le domicile maternel depuis des décennies. Mère et fille parviendront à s’échapper, tomberont sur un baroudeur (Christopher Meloni) avant de rallier Bogota.Cette aventure mère-fille, qui prend l’affiche juste à temps pour la fête des mères, possède la signature de l’humour d’Amy Schumer. La jeune femme, venue à Montréal il y a peu de temps, est connue pour ses plaisanteries grasses et son oubli volontaire du politiquement correct.

Le scénario de Katie Dippold («Un duo d’enfer») demeure dans la même lignée. On rit gras (bon nombre de plaisanteries à caractère sexuel émaillent le long métrage de 91 minutes), plusieurs moments tombent allègrement dans l’humour absurde (la scène du ver, notamment) et certains génèrent de francs éclats de rire (le sort du personnage de Christopher Meloni demeure mémorable, les scènes dédiées à l’employé inefficace du Département d’État sont amusantes ou encore la performance hilarante de Joan Cusack en ancienne des services secrets qui s’est elle-même coupé la langue!).

Quelques longueurs minent ce film signé par le réalisateur Jonathan Levine (l’excellent «50/50», mais également le fort mauvais «Zombie malgré lui»), un travers compréhensible puisqu’il aurait été impossible de maintenir un rythme ininterrompu de gags pendant toute la durée du long métrage. Reste qu’il est toujours agréable de revoir Goldie Hawn, et que l’humour d’Amy Schumer fait passer une soirée bien sympathique. Mais de là à aller voir «Larguées» en salles... pas sûre.



Note : 3 sur 5