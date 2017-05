Le bilan s'améliore globalement, mais demeure élevé

Le bilan des inondations qui ont frappé le Québec au cours des dernières semaines demeurait élevé samedi soir, mais commençait à refléter la situation encourageante constatée en plusieurs endroits au cours des heures précédentes.

Les plus récentes statistiques publiées par Urgence Québec en soirée samedi faisaient état de 129 villes et municipalités sinistrés sur le territoire québécois, en baisse par rapport au nombre de 175 recensé 24 heures plus tôt.

Voyez dans la vidéo ci-dessus le reportage de Yves Poirier sur l'amélioration de la situation à Montréal.

Pour ce qui est des résidences principales inondées, les autorités en avaient compté 4596 samedi soir, contre 4701 vendredi soir.

Le nombre de routes inondées a aussi baissé de vendredi à samedi, passant de 532 à 507.

Quant au nombre de personnes ayant évacué leur résidence, il a diminué très légèrement, passant de 3894 vendredi soir, à 3891 samedi soir.