Le Festival de Cannes 2017 en chiffres

Voici quelques chiffres sur la sélection officielle du 70e Festival de Cannes, qui se déroulera du 17 au 28 mai.

- 60 films de 36 pays ont été retenus dans la sélection officielle sur les 1930 proposés au plus grand festival mondial de cinéma, en comptant les oeuvres présentées hors compétition, en «séances de minuit», en «séances spéciales», en «séance hommage», en «séance enfants», en «réalité virtuelle» et en catégorie «évènements 70e anniversaire». Le nombre de films inscrits était de 1 869 en 2016.

- Sur ce total, 19 longs métrages figurent en compétition et 18 dans la section plus pointue «Un certain regard».

- Sur les 19 films en compétition pour la Palme d'or, quatre sont signés de réalisateurs américains (Sofia Coppola, Todd Haynes, Noah Baumbach, Benny et Josh Safdie). On retrouve également quatre réalisateurs français (Michel Hazanavicius, François Ozon, Jacques Doillon, Robin Campillo), deux sud-coréens (Bong Joon-ho, Hong Sang-soo), un autrichien (Michael Haneke), une britannique (Lynne Ramsay), un germano-turc (Fatih Akin), un grec (Yorgos Lanthimos), un hongrois (Kornel Mundruczo), une japonaise (Naomi Kawase), un russe (Andreï Zviaguintsev), un suédois (Ruben Ostlund), un ukrainien (Sergei Loznitsa).

- Trois réalisatrices sont en lice pour la Palme d'or, comme l'année dernière: l'Américaine Sofia Coppola, la Britannique Lynne Ramsay et la Japonaise Naomi Kawase.

- Un réalisateur peut devenir le premier triple palmé de l'histoire du festival: Michael Haneke, déjà sacré avec «Le ruban blanc» en 2009 et «Amour» en 2012.

- La sélection compte 11 premiers films contre 9 l'année dernière et 7 il y a deux ans.

- Quelque 45.000 professionnels sont accrédités pour Cannes 2017, dont environ 4 500 journalistes. Il y a 20 ans, le nombre d'accrédités était de 20 000.

- Le budget du Festival est de l'ordre de 20 millions d'euros, dont la moitié environ provient de fonds publics par l'intermédiaire du ministère de la Culture, de la Ville de Cannes et d'autres collectivités territoriales (le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et le Conseil général des Alpes Maritimes).

- Au niveau de la sécurité, 300 imposantes jardinières fleuries seront disposées sur tous les sites les plus sensibles, comme la Croisette, afin d'éviter l'intrusion d'une véhicule bélier.

- 80 «citoyens vigilants» se fondront dans le paysage avec pour mission d'être les yeux et les oreilles de la police dans un périmètre défini, en complément des 550 caméras de surveillance.

Globalement, «il y aura plus de moyens humains, plus de moyens matériels, une attention à la cybersécurité et plus d'hommes équipés d'armes longues prêts à intervenir», selon un responsable de la police nationale. Mais pour ce qui est du dispositif humain, le nombre de personnes est tenu secret