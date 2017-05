Le pape doute d'apparitions quotidiennes de la Vierge en Bosnie-Herzégovine

Le pape François a émis de sérieux doutes samedi sur les apparitions quotidiennes de la Vierge à Medjugorje, une bourgade du sud de la Bosnie-Herzégovine où affluent un million de pèlerins par an.

En juin 1981, six enfants et adolescents bosniens avaient raconté avoir été témoins de l'apparition de la Vierge à Medjugorje. Elle réapparaîtrait aujourd'hui quotidiennement à certains de ces témoins devenus adultes.

La femme qui leur apparaît «n'est pas la maman de Jésus», a tranché le pape dans l'avion qui le ramenait samedi du Portugal, où il a canonisé deux des trois bergers ayant raconté avoir vu Marie en 1917 à Fatima.

Jorge Bergoglio a évoqué samedi une enquête en cours de l'Église, qui a exprimé des «doutes» sur les présumées apparitions actuelles à Medjugorje.

Avant d'ajouter: «moi personnellement, je suis plus méchant, je préfère la madone mère, notre mère, et non la madone chef de service, avec des graphiques et qui envoie des messages tous les jours». «Cette femme n'est pas la maman de Jésus», a-t-il ensuite lancé, une déclaration qui devrait faire des vagues en Bosnie-Herzégovine.

«Ces présumées apparitions n'ont pas tant de valeur, je le dis comme une opinion personnelle. Mais c'est clair, qui pense que la vierge dirait: "donc venez demain à partir de telle heure et je dirai un message à tel voyant"?» a-t-il insisté.

Le pape s'est montré plus clément sur les apparitions originelles de 1981, qu'il n'a pas rejetées pour l'instant. «Sur les premières apparitions, qui étaient celles des enfants, l'enquête dit, plus ou moins, qu'il faut continuer à enquêter là-dessus», a-t-il dit.

Plutôt sensible à la religiosité populaire, il a souligné qu'on ne pouvait nier un phénomène «spirituel et pastoral» de pèlerins rencontrant la foi dans ce lieu.

Le pape a d'ailleurs confié récemment une mission à un archevêque polonais pour évaluer «les besoins des croyants qui s'y rendent en pèlerinage». Il ne sera toutefois pas chargé de trancher sur la véracité des apparitions, question doctrinale qui revient à la «Congrégation pour la doctrine de la foi» au Vatican.

Dans ce pays pauvre de 3,8 millions d'habitants, dont 10% de catholiques, les pèlerins de Medjugorje constituant une manne touristique.

Face aux controverses suscitées par les apparitions quotidiennes, plusieurs enquêtes ont été menées, la dernière en janvier 2014, mais le pape n'avait fait aucune annonce depuis.

Cependant, en novembre 2013, le souverain pontife avait prononcé une petite phrase qui montrait déjà sa prudence. «La Vierge, disait-il, n'est pas un chef du bureau de poste qui enverrait des messages tous les jours».